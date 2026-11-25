Der ukrainische Bahnchef Olexander Perzowskyj berichtet der Deutschen Bahn von hybriden Angriffen. Drohnen stellen eine wachsende Gefahr für Schienennetze in Deutschland dar.

Der Chef der ukrainischen Staatsbahn, Olexander Perzowskyj, warnt vor einer steigenden Gefahr durch Drohnenangriffe auf das deutsche Schienennetz. Er berichtet, dass seine Organisation bereits umfangreiche Erfahrungen im Schutz der Infrastruktur weitergegeben habe. Dies betone die Notwendigkeit, sich auf hybride Bedrohungen auch ohne direkten Kriegszustand vorzubereiten.

Austausch über Schienensicherheit und Drohnenschutz

Perzowskyj bestätigte gegenüber dem Radaktionsnetzwerk Deutschland (RND) aus Kiew, dass ein aktiver Austausch mit der Deutschen Bahn stattfindet. Ziel dieser Gespräche ist die Weitergabe von Know-how zur Verhinderung von Sabotageakten und gezielten Drohnenangriffen. Die Sicherheitsverantwortlichen bei der Deutschen Bahn sollen bereits im Voraus mögliche Gefahrenquellen analysieren und lernen, wie man den Luftraum über kritischen Gleisanlagen effektiv überwacht und schützt.

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Wachsende Risiken durch hybride Angriffsformen

Der ukrainische Eisenbahnmanager geht davon aus, dass das Risiko von Drohnenattacken gegen Züge in Deutschland weiter zunehmen wird. Er warnt davor, dass auch ohne offiziellen Kriegszustand mit hybriden Angriffen durch Russland oder andere Akteure gerechnet werden muss. Um die Ernsthaftigkeit der Lage zu verdeutlichen, erinnerte er daran, wie einfach es sei, einen Hochgeschwindigkeitszug mit einer Drohne zu treffen, betonte jedoch, er wolle keine unnötige Panik verbreiten.

Unmöglichkeit des lückenlosen Schutzes aller Gleise

Perzowskyj erklärte, dass es technisch und logistisch unmöglich sei, Zehntausende Kilometer Schienenwege flächendeckend zu sichern. Als Reaktion auf diese Bedrohung hat Ukrsalisnyzja in den letzten Jahren eigene Luftverteidigungseinheiten aufgestellt. Diese Maßnahmen sind essenziell, da die Aufrechterhaltung der Eisenbahnlogistik für die ukrainische Landesverteidigung seit dem russischen Angriffskrieg im Jahr 2022 von strategischer Bedeutung war.

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Auswirkungen auf den Bahnbetrieb und Passagiere

Im aktuellen Jahr haben sich russische Drohnenangriffe auf Züge deutlich gehäuft, was zur Zerstörung von hunderten Lokomotiven führte. Bei solchen Vorfällen ist ein sofortiger Stopp des Zugverkehrs erforderlich. Die Passagiere müssen die Wagen verlassen, bis die konkrete Drohnengefahr neutralisiert oder abgewendet ist, was zu erheblichen Betriebsunterbrechungen führt.

Strategische Bedeutung für die deutsche Infrastruktur

Die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Ukraine-Krieg werden nun als Warnsignal für die deutsche Infrastruktur betrachtet. Die Deutsche Bahn muss diese neuen Sicherheitsdynamiken berücksichtigen, da das eigene Netz Teil potenzieller hybrider Konfliktszenarien sein könnte. Der Fokus liegt künftig darauf, Resilienz aufzubauen, da ein vollständiger Schutz aller Infrastrukturteile ausgeschlossen ist.