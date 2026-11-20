Die Deutsche Bahn optimiert den Verkehr auf der Strecke Berlin-Hannover. Mit neuen Verbindungen sinken die Wartezeiten für Pendler aus Wolfsburg deutlich, obwohl die Gesamtreisezeit zwischen Hannover und Berlin zunimmt.

Die Deutsche Bahn stellt ein angepasstes Verkehrskonzept vor, um die Belastungen für Fahrgäste während der laufenden Korridorsanierung zwischen Berlin und Hannover zu minimieren. Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember sollen sich die Reisezeiten für viele Nutzer verbessern, indem Umstiege effizienter gestaltet werden.

Verkürzte Reisezeit durch optimierte Umstiege

Die Fahrzeit zwischen Wolfsburg und Berlin verkürzt sich laut der Deutschen Bahn um 30 Minuten, während sie in der Gegenrichtung um knapp 15 Minuten reduziert wird. Diese Verbesserung ergibt sich vor allem durch optimierte Anschlusszeiten bei Umstiegen. Die Abfahrten des RE50 zwischen Wolfsburg und Braunschweig wurden dabei so angepasst, dass Fahrgäste in Braunschweig mit deutlich geringerer Wartezeit in einen ICE umsteigen können.

Also read Nach Nürnberger Bahn-Chaos: Pro Bahn bemängelt veraltete Technik

Vor Beginn der aktuellen Bauarbeiten betrug die Fahrzeit zwischen diesen beiden Städten mit dem ICE etwa eine Stunde. Seit der Umleitung und den technischen Einschränkungen dauern die journeys derzeit über drei Stunden. Die neue Konfiguration zielt darauf ab, mindestens einen Teil dieses erheblichen Zeitverlusts wieder wettzumachen.

Erweitertes Angebot und Baustrecke nach Braunschweig

Zusätzlich zum beschleunigten Takt zwischen Wolfsburg und Berlin führt die Deutsche Bahn neun zusätzliche IC-Fahrten in jeder Richtung zwischen Magdeburg und Stendal ein. Diese Züge verkehren im Zwei-Stunden-Takt, um das Angebot im Fernverkehr auf der Umleitungsstrecke zu stärken. Auch im Regionalverkehr sind spürbare Verbesserungen geplant.

Advertisement

Einige Streckenabschnitte sollen ab dem 13. Dezember wieder direkt von Zügen befahren werden. Die Züge des RE4 fahren ab dann wieder weiter bis nach Wustermark, statt wie zuvor nur bis Nauen zu verkehren. Ebenso nehmen die Züge der RB35 mindestens alle zwei Stunden ihren Verkehr zwischen Wolfsburg und Mieste wieder auf, wobei in den Hauptverkehrszeiten zusätzliche Verbindungen angeboten werden.

Längere Fahrten auf der Hauptstrecke

Trotz der lokalen Optimierungen bleibt die Hauptstrecke zwischen Hannover und Berlin durch die Bauarbeiten beeinträchtigt. Die Fahrzeit auf diesem Abschnitt verlängert sich weiterhin um rund 80 Minuten. Die Deutsche Bahn saniert seit Anfang Oktober die Strecke zwischen Berlin und Lehrte bei Hannover, wobei die Arbeiten noch bis Ende 2027 andauern werden.

Während dieser gesamten Bauphase werden die Fernverkehrszüge zwischen Hannover und Berlin über Braunschweig und Magdeburg umgeleitet. Dadurch sind Bahnreisende auf längeren Routen angewiesen, was insgesamt zu höheren Reisefristen führt. Umleitungsbusse sind auf anderen Abschnitten weiterhin erforderlich, da dort keine Züge verkehren können.

Unfälle durch Mähfahrzeug verursachen zusätzliche Störungen

Die planmäßigen Verspätungen wurden in der aktuellen Woche noch durch einen technischer Defekt verschärft. Ein Mähfahrzeug hatte bei Feldarbeiten am Montag Bahntechnik zwischen Magdeburg und Helmstedt beschädigt. Dieser Vorfall führte auf der Umleitungsstrecke über Magdeburg zu einem defekten Stellwerk.

Advertisement

In der Folge kam es zu erheblichen Verspätungen und Zugausfällen. Die Deutsche Bahn musste daraufhin Maßnahmen ergreifen, um den Verkehrsfluss wiederherzustellen. Für Pendler, die von Volkswagen stammen und täglich zwischen Wolfsburg und Berlin fahren, sind diese zusätzlichen Probleme besonders belastend, da sie oft auf pünktliche Verbindungen angewiesen sind.

Konsequenzen für den Nah- und Fernverkehr

Die Umstellung auf den neuen Fahrplan zum 13. Dezember markiert den Beginn der nächsten Bauphase auf der betroffenen Strecke. Die Deutschen Bahn versucht, mit den neuen Angeboten wie den zusätzlichen IC-Fahrten und den optimierten RE50-Anbindungen die Akzeptanz der langen Bauzeit zu erhöhen.

Fahrgäste sollten jedoch weiterhin damit rechnen, dass sich die Reisezeit zwischen Hannover und Berlin deutlich verlängert. Die Kombination aus langwierigen Sanierungsarbeiten und externen Störungen wie dem Schaden durch das Mähfahrzeug erfordert von den Passagieren Flexibilität und Geduld. Die offiziellen Angaben der Deutschen Bahn bestätigen, dass die genannten Verbesserungen insbesondere im Abschnitt Wolfsburg-Berlin greifen, während die Durchreisezeit über die gesamte Strecke hinweg weiter zunimmt.