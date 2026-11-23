Die Deutsche Bahn will die Ticketkontrolle für BahnCard-Kunden vereinfachen.

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Die Ankündigung betrifft aber nicht nur die Navigation auf dem Smartphone. Auch bei der Kontrolle im Zug soll sich etwas ändern. Wurden Ticket und BahnCard im selben Kundenkonto gekauft, reicht künftig meist das Vorzeigen des Tickets. Die BahnCard soll dann in vielen Fällen automatisch mitgeprüft werden.

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Fahrgäste müssen sie bei der Kontrolle also nicht mehr zusätzlich vorzeigen – auch wenn es dafür seit der Digitalisierung der BahnCard nur mehr in weiteres Wischen auf dem Smartphone brauchte. Darüber informiert die Bahn derzeit selbst Inhaber einer BahnCard per Mail. Die Änderung gilt der Ankündigung zufolge für digitale BahnCards 25 und 50, die privat genutzt werden. Eine entsprechende Änderung fürhatte die Bahn bereits vorher angekündigt.

Die Bahn spricht von einer Vereinfachung, die zwar nicht bei jeder Kontrolle garantiert wird. Im Alltag dürfte es für Bahnreisende, die Tickets online kaufen, aber kaum noch vorkommen, den QR-Code der BahnCard gesondert vorzeigen zu müssen.zu finden ist, wird im Zuge dessen ebenfalls angepasst. Statt unter „Profil“ wird sie künftig im Bereich „Reisen“ unter „BahnCards, Zeitkarten & Abos“ angezeigt.schrittweise bis Ende Januar 2027 erfolgen. Einen konkreten Termin für einzelne Kunden gibt es nicht.

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Bei manchen kann die Neustrukturierung der BahnCard, ebenso wie die Info-Mail der Bahn, also bereits ankommen, während andere Kunden noch warten müssen. Die angekündigte Änderung gilt explizit für BahnCard 25 und BahnCard 50. Die BahnCard 100 ist derzeit nicht davon betroffen.

Allerdings wurde die BahnCard 100 auch. Gut möglich also, dass auch die BahnCard 100 noch nachzieht. Bis dahin haben ausgerechnet der Nutzer der teuersten BahnCard bei der Ticketkontrolle einen Komfortnachteil.