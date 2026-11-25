Deutsche Bahn öffnet Plattform für Flixtrain ab 7. Dezember. Fahrgäste buchen hybride Reisen im Navigator. Ende der Blockade nach jahrelangem Streit um Marktzugang.

Deutsche Bahn hat einen historischen Schritt zur Öffnung ihres Marktes getan und gibt bekannt, ab dem 7. Dezember Tickets für den Konkurrenten Flixtrain auf der eigenen Verkaufsplattform anzubieten. Diese strategische Wende beendet eine jahrzehntelange Blockade, bei der die Bahn ihren wichtigsten Rivalen systematisch von der direkten Buchung ausschloss. Ab diesem Datum können Fahrgäste über die Webseite bahn.de sowie die App "DB Navigator" nicht nur klassische ICE-Verbindungen, sondern auch Züge der Flixtrain GmbH buchen.

Integration in Buchungssystem ab Dezember

Die technische Einbindung der Flixtrain-Verbindungen in das Buchungssystem der Deutschen Bahn tritt konkret mit dem Start des Winterfahrplans am 13. Dezember in Kraft. Zuvor war es Kunden zwar möglich, Flixtrain-Verbindungen in der Suche der Bahn zu finden, jedoch fehlten die funktionale Möglichkeit zur Buchung und zur Anzeige der aktuellen Preise. Diese Intransparenz hat die Bahn jahrelang kritisiert werden müssen, bevor sie nun den Zugang gewährt.

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Mit der neuen Regelung ergibt sich für die Nutzer ein erheblicher Mehrwert durch erweiterte Auswahlmöglichkeiten. Reisende können nun hybride Strecken kombinieren, indem sie einen Teil der Reise mit einem ICE der Deutschen Bahn und den anderen Teil mit dem Flixtrain antreten. Dies vereinfacht den Prozess des Vergleichens und Buchens von Zugreisen signifikant, da alle Optionen zentral an einem Ort verfügbar sind.

Wirtschaftliche Bedingungen und Vertragsstruktur

Flixtrain zahlt der Deutschen Bahn für den Zugang zu deren Buchungssystem nach eigenen Angaben eine "marktübliche" Gebühr. Der genaue Betrag dieser Gebühr wird nicht öffentlich gemacht, bleibt also im Dunkeln. Ein wichtiger technischer Aspekt bleibt jedoch bestehen: Es entstehen bis auf Weiteres zwei getrennte Beförderungsverträge für jede solche hybride Buchung.

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Diese Trennung hat konkrete Auswirkungen auf die Fahrgastrechte, insbesondere im Fall von Verspätungen. Sollte ein Reisender aufgrund einer Verspätung eines Deutschen ICE seinen anschließenden Flixtrain-Anschluss verpassen, gelten keine durchgehenden Schadensersatzregelungen, da die Verträge rechtlich und vertraglich getrennt sind. Dies unterscheidet sich fundamental von durchgehenden Tickets, bei denen der Anbieter für den gesamten Weg haftet.

Politische Vorgeschichte und Marktdruck

Die Einführung dieser Funktion steht im Kontext intensiver politischer und juristischer Auseinandersetzungen. Das Bundeskartellamt hatte der Deutschen Bahn im Jahr 2023 vorgeworfen, ihre Marktmacht beim Ticketvertrieb missbraucht zu haben. Damals verwies die Bahn noch auf technische Schwierigkeiten, die eine Integration verhindern würden, behauptete jedoch jetzt, die Technik sei weit genug entwickelt.

Die europäische Wettbewerbskommission strebt zudem eine Vereinheitlichung des Ticketverkaufs verschiedener Bahnunternehmen an. Es ist möglich, dass zeitnah auch europäische Konkurrenten in das Buchungsportal der Bahn aufgenommen werden, was den Wettbewerb weiter intensivieren würde. Diese Entwicklungen stehen im Gegensatz zur früheren Strategie der Bahn, den Marktzugang für Flix aktiv zu verhindern.

Reaktion von Flix-Chef André Schwämmlein

André Schwämmlein, der 45-jährige Geschäftsführer von Flix, reagierte auf die Ankündigung mit einer gemischten Haltung. Schwämmlein, der ursprünglich im Fernbus-Geschäft mit Flixbus Startete und später auf den Schienenverkehr expandierte, kritisierte jahrelang den mangelnden Zugang zum Navigator. Seine Firma verklagte die Bahn, wobei das Gericht Flix bereits im Jahr 2018 teilweise recht gab.

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Es dauerte jedoch insgesamt acht Jahre von diesem ersten Teilerfolg bis zur vollständigen technischen Integration. In seiner ersten Reaktion betonte Schwämmlein, dass bald "Millionen Reisende" von der verbesserten Verfügbarkeit profitieren würden. Für ihn kann sich diese Entwicklung wie ein punktueller Sieg anfühlen, da sie seine langjährigen Forderungen nach fairem Marktzugang erfüllt.

Ein klares Abgrenzungsmerkmal bleibt jedoch erhalten: Fahrscheine für den Fernbus-Bereich "Flixbus" bleiben exklusiv bei Flix erhältlich und werden nicht über die Plattform der Deutschen Bahn verkauft. Die Kooperation beschränkt sich somit ausschließlich auf den Schienenverkehr. Beide Unternehmen behalten weiterhin die volle Autonomie darüber, welche Preise und Verbindungen sie in ihren jeweiligen Systemen anbieten. Die Deutsche Bahn hat mit diesem Schritt eine neue Ära des offenen Wettbewerbs auf deutschen Schienen eingeleitet, die langfristig das Reiseverhalten der Kunden beeinflussen dürfte.