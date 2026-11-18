Die Deutsche Bahn hat die durch ein Mähfahrzeug beschädigten Kabelanlagen bei Magdeburg repariert. Der Zugverkehr zwischen Berlin und Hannover ist am Mittwochmorgen vollständig wieder hergestellt.

Die technischen Teams der Deutschen Bahn haben die bei Vegetationsarbeiten beschädigten Kabelanlagen repariert. Dies teilte eine Sprecherin des Konzerns am Mittwochmorgen offiziell mit. Der Zugverkehr ist damit nach zwei Tagen Störung wieder vollständig stabilisiert.

Kabelreparatur und Wiederaufnahme des Verkehrs

Die Instandsetzung der Leittechnik erfolgte zeitnah nach der Entdeckung des Schadens. Bereits am Dienstag hatte der Zugverkehr langsam wieder angerollt, als erste Züge die betroffenen Streckenabschnitte wieder befuhren. Die Vollsperrung der Strecke wurde von Seiten der Bahn auf eine defekte Stellwerksanlage im Raum Magdeburg zurückgeführt. Verantwortlich für den Schaden war ein Mähfahrzeug, das während der Arbeiten die Bahntechnik unabsichtlich beschädigte.

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Großflächige Umleitungen und Verspätungen

Während der Vollsperrung waren insgesamt rund 100 Güter- und Personenzüge von Umleitungen oder kompletten Zugausfällen betroffen. Zwischen Berlin und Hannover wurden die Züge weiträumig über Hamburg und Uelzen geleitet. Diese alternative Route verlängerte die Fahrzeiten erheblich und führte zu massiven Engpässen im Netz.

Am Hauptbahnhof in Berlin waren am Dienstag auf nahezu allen Anzeigentafeln Hinweise zu der Stellwerksstörung zu sehen. Die zahlreichen Verspätungen und Ausfälle wurden den Fahrgästen in regelmäßigen Ansagen mitgeteilt. Die logistische Herausforderung bestand darin, die umgeleiteten Züge sicher in das restliche Netz zu integrieren.

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Situation an den Bahnhöfen und Reisender

Trotz der gravierenden Störungen kam es an den betroffenen Bahnhöfen zu keinen großen Menschenansammlungen. Dies galt sowohl für die Gleisbereiche als auch für die Ankunftshallen oder die Wartebereiche vor den Reisezentren der Deutschen Bahn. Die Reisenden reagierten unterschiedlich auf die Situation.

Etwas wütend waren einige betroffene Reisegäste, wenngleich sie sich auch resigniert zeigten. So wie Ute Czorny und ihr Mann aus dem Kreis Recklinghausen. Die Paar hatte seine Tochter für einige Tage in Berlin besucht und litt unter den Verkehrsproblemen.

Kritik an der Buchungssystematik

Bereits auf der Hinfahrt in der vergangenen Woche sei ihr Zug über Hamburg und Uelzen umgeleitet worden. Zu diesem Zeitpunkt war von der aktuellen Störung noch keine Rede gewesen. Die Erfahrung der letzten Tage habe die Frustration bei den Fahrgästen weiter gesteigert.

"Es ist eine Frechheit, dass Züge auf solchen Strecken im Störungsfall überhaupt zur Buchung angeboten werden", sagten die Eheleute. Diese Kritik deutet auf ein tieferes Problem in der Kommunikations- und Planungssicherheit der Bahn hin. Die Erwartungshaltung der Kunden nach pünktlichem und zuverlässigem Service wurde durch die wiederholten Umleitungen deutlich überschritten.

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Die Deutsche Bahn hat mit der Reparatur der Kabel nun die technische Grundlage für den Normalbetrieb wiederhergestellt. Es bleibt abzuwarten, ob es zu weiteren Untersuchungen der Vorfallsursachen bei den Vegetationsarbeiten kommen wird. Die betroffenen Fahrgäste können ihre Fahrgutscheine nun wie gewohnt nutzen, da die Streckenkapazitäten wieder voll verfügbar sind.