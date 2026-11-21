Ab Dezember 2026 fahren neue ICEs nach St. Anton. Deutsche Bahn bietet jedoch keine extra Abteile für Skisportler, was die Gepäckmitnahme erschwert.

Ab Dezember 2026 erweitert die Deutsche Bahn ihr saisonales Angebot für Skireisende in die Alpen erheblich. Zwei neue ICE-Verbindungen sollen den Tourismus im Tiroler Raum, insbesondere nach St. Anton am Arlberg, erleichtern. Die Reisezeit von Norddeutschland zu den Pisten wird durch diese direkten Linien signifikant verkürzt und komfortabler gestaltet.

Neue saisonale ICE-Verbindungen ab Winter 2026

Der "Ski-Express Arlberg" startet seinen Betrieb am 18. Dezember 2026 und fährt bis zum 4. April 2027. DieRoute führt von Hannover über Kufstein, Wörgl und das Ötztal direkt nach St. Anton. Zusätzlich sorgt der ICE "Großglockner" für mehr Kapazitäten. Er verkehrt vom 18. Dezember 2026 bis zum 4. April 2027 an ausgewählten Wochenenden ab Hamburg und Hannover.

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Die Strecke nach St. Anton am Arlberg ist das zentrale Ziel dieser neuen Linienführung. St. Anton ist im österreichischen Bundesland Tirol für seine anspruchsvollen Abfahrten und ein starkes Après-Ski-Angebot bekannt. Weitere wichtige Stopps in der Region umfassen Wörgl, Hopfgarten, Kirchberg in Tirol, St. Johann in Tirol, Fieberbrunn und Hochfilzen. Diese Städte profitieren ebenfalls von der besseren Anbindung an den deutschen Nordraum.

Ergänzend dazu plant die Deutsche Bahn eine neue tägliche ICE-Verbindung ab dem 13. Dezember 2026. Sie startet in Hannover und führt über Kufstein, Wörgl und Jenbach nach Innsbruck. Von dort ist es nur ein Kilometer zum Hauptbahnhof und zur Nordkettenbahn ins Karwendel. Diese Option richtet sich auch an Reisende, die Stadtleben mit Bergpanorama kombinieren möchten.

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Deutsche Bahn bietet keine extra Ski-Abteile

Trotz der verbesserten Taktung besteht ein erhebliches Problem: Die ICEs der Deutschen Bahn stellen keine extra Abteile für Ski, Schlitten oder Snowboards zur Verfügung. Ein Sprecher der Deutschen Bahn bestätigte dies gegenüber BILD. Passagiere müssen ihre Ausrüstung daher selbstständig verstauen. Der Rat lautet, die Skier gut einzuwickeln und in den Gepäckbereichen oder auf den Ablagen unterzubringen.

Dies unterscheidet das Angebot der Deutschen Bahn von anderen Anbietern auf dem gleichen Marktsegment. Während die ICEs nur begrenzten Stauraum bieten, setzen Konkurrenten auf spezielle Ausstattungen. Für Reisende bedeutet dies eine zusätzliche Herausforderung beim Ein- und Aussteigen sowie beim Transport des Sperrgepäcks durch den Zug.

Konkurrenz bietet kostenlose Ski-Plätze im Nachtzug

Für Urlauber, die möglichst viel Zeit auf der Piste verbringen wollen, bietet der "Urlaubs-Express" (UEX) eine Alternative. Dieser privat betriebene Nachtzug startet vom 25. Dezember 2026 bis März 2027 in Hamburg. Er hält auf dem Weg nach Österreich an mehreren Bahnhöfen in Nord- und Westdeutschland. Im Gegensatz zu den ICEs bietet der UEX Gratis-Abteile für Skier, Snowboards und Schlitten.

Auch der "Nightjet" der ÖBB stellt kostenlose Plätze für Ski und Snowboards im Multifunktionswagen zur Verfügung. Er verbindet Hamburg über Hannover und München täglich mit Kufstein, Wörgl, Jenbach und Innsbruck in Tirol. Der Betrieb beginnt ebenfalls ab dem 13. Dezember 2026. Dies macht den Nightjet zu einer attraktiven Option für Langstreckentreisende mit viel Gepäck.

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Weitere internationale Alternativen ohne Skiabteile

Zusätzlich verkehrt der "European Sleeper" dreimal wöchentlich von Brüssel nach Mailand. Die Route führt über Köln und die Schweiz. Von Göschenen ermöglicht die Matterhorn Gotthard Bahn eine zirka zehnminütige Weiterfahrt ins Skigebiet Andermatt. Auch hier fehlen jedoch spezielle Abteile für Skisportausrüstung.

Die Konkurrenz zeigt deutlich, dass die Nachfrage nach spezialisierten Transportmöglichkeiten hoch ist. Während Nightjet und UEX explizit mit kostenlosen Ski-Plätzen werben, bleibt dies bei den neuen deutschen ICE-Verbindungen aus. Passagiere müssen sich daher bei der Wahl der Verkehrsmittel genau über die Gepäckrichtlinien informieren.