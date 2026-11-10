Deutsche Bahn: Nur 34 Kilometer neue Schienenstrecke im Vorjahr

Die Ausbaulücke im deutschen Schienennetz vertieft sich. Mit nur 34 neuen Kilometern liegt die Deutsche Bahn weit hinter ihren Zielen zurück und provoziert Kritik aus der Logistikbranche.

Die Expansion des deutschen Schienennetz es kommt nur schleppend voran. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland lediglich rund 34 Kilometer neue oder ausgebaute Schienenstrecke in Betrieb genommen. Diese geringe Zahl markiert einen deutlichen Rückschritt im Vergleich zu den bereits schwachen Vorjahren und unterstreicht die anhaltende Stagnation bei der Modernisierung der kritischen Infrastruktur.

Die Verantwortung für das Netz trägt die für die Infrastruktur zuständige Bahntochter des Mutterkonzerns. Obwohl das Unternehmen jährlich Berichte über den Fortschritt des Ausbaus veröffentlicht, zeigt die aktuelle Bilanz ein klares Bild der Verzögerungen. Der Zuwachs liegt nicht nur unter dem Niveau der eigenen Erwartungen, sondern übertrifft auch nicht die bereits enttäuschenden Werte der Vorgängerperioden.

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Dramatischer Rückgang der Ausbauquoten

Die statistischen Daten verdeutlichen das Ausmaß der Abwärtstrend. Im Jahr 2025 kamen demnach 44 Kilometer hinzu. Im Jahr 2024 waren es 48,2 Kilometer. Der Vergleich dieser Zahlen zeigt, dass das Tempo des Netzausbaus sich nicht beschleunigt, sondern weiter verlangsamt. Diese Entwicklung ist für ein Land von der Größe und wirtschaftlichen Bedeutung Deutschlands als dringend bedenklich einzustufen.

Die privaten Güterbahnen stehen als direkter Konkurrent der Bahn-Güterverkehrstochter DB Cargo auf der gleichen Schiene. Während private Anbieter oft auf spezifische Strecken oder Nischen spezialisiert sind, versucht die Bahn, als flächendeckender Anbieter zu agieren. Die mangelnde Kapazität bei DB Netz wirkt sich daher direkt auf die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Schienengüterverkehrs aus. Weniger Ausbaumeter bedeuten weniger Puffer und mehr Störanfälligkeit im Gesamtverkehr.

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Kritik von Experten und Interessenvertretern

Peter Westenberger, Geschäftsführer der Güterbahnen, hat die Lage in einer offiziellen Mitteilung klar kommentiert. Er betonte die Dringlichkeit eines leistungsfähigeren Schienennetzes mit ausreichenden Reserven. Seine Aussage, dass 34 Kilometer Neu- und Ausbau in einem ganzen Jahr für ein Land wie Deutschland viel zu wenig seien, spiegelt die allgemeine Frustration in der Logistikbranche wider.

Die Forderung nach mehr Kapazitäten ist keine neue Erscheinung. Bereits in vergangenen Jahren wurde von Branchenverbänden und politischen Entscheidungsträgern der Mangel an Engpässen bemängelt. Die aktuelle Zahl von 34 Kilometern bestätigt jedoch, dass die Problematik nicht gelöst, sondern verschärft wird. Ohne eine signifikante Erhöhung der Investitionen und der Effizienz bei den Bauvorhaben bleibt das Ziel eines klimafreundlichen Güterverkehrs auf der Schiene schwer erreichbar.

Konkrete Projekte und technische Hürden

Trotz der niedrigen Gesamtkennzahlen gibt es einzelne, wichtige Projekte, die vorangeschritten sind. Dazu gehört das dritte Gleis zwischen Dinslaken und Voerde in Nordrhein-Westfalen. Auch in Rheinland-Pfalz wurde das zweite Gleis zwischen Dernau und Rech/Altenahr fertiggestellt. Diese lokal begrenzten Erfolge reichen jedoch nicht aus, um den nationalen Bedarf zu decken.

Ein weiterer Teilabschnitt betrifft den dritten und vierten Gleis auf der Rheintalbahn mit dem Tunnel Rastatt in Baden-Württemberg. Dieser Abschnitt ist von hoher strategischer Bedeutung, da die Rheintalbahn eine der wichtigsten Nord-Süd-Achsen für den Güterverkehr in Europa darstellt. Verzögerungen hier wirken sich weit über die regionalen Grenzen hinaus aus und beeinträchtigen den internationalen Warenfluss.

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Langsame Elektrifizierung bremst Modernisierung

Ein weiterer kritischer Aspekt ist der Fortschritt der Elektrifizierung, die nur langsam voranschreitet. Im vergangenen Zeitraum wurde lediglich ein 2,6 Kilometer langer Abschnitt zwischen Chemnitz Hauptbahnhof und Chemnitz Süd elektrifiziert. Diese geringe Leistung ist ein Zeichen für die komplexen planerischen und technischen Herausforderungen, mit denen die Bahn konfrontiert ist.

Die Slowdown bei der Elektrifizierung behindert die Ziele der Bundesregierung zur Dekarbonisierung des Verkehrs. Ohne eine zügige Umstellung auf elektrische Antriebe ist es nicht möglich, den Verkehrssektor effektiv auf CO2-Neutralität auszurichten. Die Kombination aus wenigen neuen Kilometern und langsamer Modernisierung bestehender Strecken schafft ein Umfeld, in dem sich die Wettbewerbsfähigkeit des Schienengüterverkehrs weiter verschlechtern könnte.