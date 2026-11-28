Die Deutsche Bahn untersucht mit einer Expertenkommission, ob weniger Zugangebote die Pünktlichkeit erhöhen können. Verspätungen sind in zehn Jahren um 150 Prozent gestiegen.

Die Deutsche Bahn erwägt drastische Maßnahmen zur Verbesserung der Pünktlichkeit im Schienenverkehr. Als letztes Mittel ist die Streichung von Zugverbindungen nicht ausgeschlossen, um Engpässe zu entlasten. Dieser Schritt soll jedoch nur ergriffen werden, wenn alle anderen Optionen zur Infrastrukturoptimierung ausgeschöpft sind.

Expertenkommission untersucht Pünktlichkeitsstrategien

Ende Oktober hatte die Deutsche Bahn die Einsetzung einer unabhängigen Expertenkommission angekündigt. Diese Arbeitsgruppe hat den Auftrag, Strategien zur Erhöhung der Zuverlässigkeit zu erarbeiten. Ein zentraler Untersuchungspunkt ist dabei die Prüfung, ob eine Reduzierung des Zugangebots die Pünktlichkeit signifikant verbessern kann. Die Ergebnisse dieser komplexen Analyse sollen Anfang des kommenden Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Das Ziel ist eine datenbasierte Entscheidungsgrundlage für künftige Fahrplanänderungen.

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Staus auf der Schiene verursachen massive Verzögerungen

Laut Angaben der Deutschen Bahn sind die Verspätungen in den vergangenen zehn Jahren um 150 Prozent zugenommen. Diese massive Zunahme wird insbesondere auf Staus auf der Schiene zurückgeführt. Besonders an den zentralen Bahnknoten führt diese Überlastung zu erheblichen Verzögerungen im Netz. Der Verantwortliche Bilger betonte, dass es sinnvoll sei, alle möglichen Lösungsansätze in Betracht zu ziehen. Eine breite Abstimmung mit der gesamten Bahnbranche ist dabei vorgesehen, um die Effizienz des Gesamtsystems zu steigern.

Reduzierte Taktung als konkretes Beispiel diskutiert

Enak Ferlemann, der frühere Bahnbeauftragte der Bundesregierung und Mitglied der Kommission, hat bereits konkrete Szenarien skizziert. Als mögliches Beispiel nannte er den Fernverkehr zwischen Berlin und Hamburg. Hier könnte die Taktung von halbstündlich auf stündlich reduziert werden, um Kapazitäten freizugeben. Solche Anpassungen dienen dazu, die Kapazität Auslastung kritischer Knotenpunkte zu entlasten. Die Diskussion darüber zeigt, wie tiefgreifend die Veränderungen im Netzangebot sein könnten, um die Zuverlässigkeit wiederherzustellen.

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Langfristiges Ziel: Infrastruktur statt Angebotsabbau

Trotz der Diskussion über Zugstreichungen bleibt das primäre Ziel der Deutschen Bahn die Infrastrukturmodernisierung. Bilger erklärte, dass die Bedingungen so verbessert werden sollen, dass über weniger Angebote nicht mehr gesprochen werden müsse. Die Reduzierung des Zugangebots ist somit eindeutig als Ultima Ratio konzipiert. Nur wenn alle technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Infrastrukturoptimierung versagt haben, kommt ein Abbau in Betracht. Die Hoffnung ist, dass durch bessere Gleise und Signale die Pünktlichkeit ohne Einbußen für Fahrgäste gesichert wird.

Ausblick auf die Ergebnisse der Untersuchung

Die Branche verfolgt die Arbeiten der Expertenkommission mit großer Aufmerksamkeit. Die Vorstellung der Ergebnisse Anfang des nächsten Jahres wird entscheidende Impulse für die künftige Verkehrsplanung setzen. Falls die Daten eine signifikante Verbesserung der Pünktlichkeit durch weniger Züge belegen, könnten Fahrpläne umfassend angepasst werden. Dies hätte direkte Auswirkungen auf Millionen von Reisenden und den Güterverkehr. Bis dahin bleibt die Suche nach der optimalen Balance zwischen Angebotsdichte und Zuverlässigkeit die zentrale Herausforderung für die Bahn.