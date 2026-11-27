Im Dezember ändert sich einiges für Bahnfahrer. Dazu kommen wichtige Fristen, Aus für das Bürgergeld und ein überraschendes TV-Comeback.

Im Dezember ändert sich einiges für Bahnfahrer. Dazu kommen wichtige Fristen, das Aus für das Bürgergeld und Neuerungen beim Rundfunkbeitrag. Die Deutsche Bahn erweitert zum Fahrplanwechsel am 13.

Dezember ihr Angebot. Täglich sind dann mehr als 320 internationale Fahrten vorgesehen - etwa nach Frankreich, Italien oder Österreich. Zwischen Hamburg und München kommt eine Sprinter-Verbindung hinzu. Deutschen Post beachten.

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Für Sendungen innerhalb Deutschlands ist der 21. Dezember der entscheidende Stichtag: Bis zu diesem Montag sollten sowohl Pakete als auch Briefe und Postkarten aufgegeben werden. Nachbarländer empfiehlt DHL eine Abgabe bis zum 17. Dezember.