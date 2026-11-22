DB Regio präsentiert in Frankfurt Ergebnisse zu Sicherheitsmaßnahmen wie Bodycams und doppelte Besetzung, nachdem die Zahl der Angriffe auf Bahnmitarbeiter deutlich gestiegen ist.

Fünf Angriffe auf Zugbegleiter pro Tag: Um ihre Mitarbeitende zu schützen, hat die Bahn verschiedene Maßnahmen ergriffen. Nun sollen Ergebnisse vorgestellt werden. Frankfurt/Main - Bodycams und doppelte Besetzung gehören zu den Maßnahmen, mit denen die Deutsche Bahn ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser vor Angriffe n schützen will.

Heute stellt das Tochterunternehmen DB Regio bei einem Pressetermin in Frankfurt Ergebnisse zum Regionalverkehr vor . Dabei solle gezeigt werden, wie verschiedene Bausteine für mehr Sicherheit ineinandergreifen, hieß es vorab. Der Tod des Zugbegleiters Serkan Calar aus Ludwigshafen bei einer Ticketkontrolle hatte im Februar bundesweit für Entsetzen gesorgt. Der 36-Jährige war in einem Regionalexpress nahe Landstuhl in der Westpfalz von einem Fahrgast ohne gültigen Fahrschein angegriffen worden.

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Er erlitt eine Hirnblutung und starb. In Hessen war die Zahl der angezeigten Angriffe auf Zugpersonal zuletzt deutlich gestiegen. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres sei im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 eine Zunahme um 40 Prozent zu verzeichnen, hatte die Bundespolizei mitgeteilt. In die Statistik flossen Körperverletzungs- und Raubdelikte ein, die bei der Polizei angezeigt und in Hessen verübt worden waren.

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Hinzu kamen Straftaten gegen die persönliche Freiheit wie Nötigung und Bedrohung. Im ersten Halbjahr 2025 seien dabei 68 Bahnmitarbeiter verletzt worden, im ersten Halbjahr 2026 waren es laut Bundespolizei rund 30 Prozent mehr Verletzte. Das Bundeskabinett beschloss Ende September, dass Angriffe auf Busfahrer, Zugbegleiter und Beschäftigte anderer dem Gemeinwohl dienender Einrichtungen künftig härter bestraft werden sollen. Bei der Bahn gebe es mittlerweile fünf Angriffe pro Tag, hatte Bundesjustizministerin Stefanie Hubig gesagt.