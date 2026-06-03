Deutsche Bahn trennt sich von Traditionswerk in Senftenberg

Die Deutsche Bahn verkauft ihr Ausbesserungswerk in Senftenberg. Die Stadt ist enttäuscht, da das Bahnwerk über 100 Jahre Geschichte geschrieben hat.

Für die Stadt Senftenberg ist es ein schmerzhafter Einschnitt. Mehr als 100 Jahre lang gehörte das Bahnwerk zu einem Standort, der Eisenbahngeschichte geschrieben hat. Jetzt trennt sich die Deutsche Bahn von ihrem Traditionswerk in Senftenberg .

Die Enttäuschung in der Lausitz ist groß. Das Bahnwerk steht wie kaum ein anderer für die Bahntradition der Region. Die 19 parallel verlaufenden Arbeitsgleise erinnern daran, dass Senftenberg durch die Nähe zum Braunkohletagebau für Jahrzehnte einer der größten Güterbahnhöfe Deutschlands war. Diese Zeit ist vorbei.

Jetzt verkauft die Deutsche Bahn ihr Ausbesserungswerk in Senftenberg. Laut einer Bahnsprecherin wurden bereits Maschinen und Anlagen verkauft oder an andere Standorte verteilt. Laut Bahn befinde man sich in sehr konkreten Verkaufsgesprächen. Hintergrund ist eine bundesweite Neuordnung der Werkstandorte.

Eine Bahnsprecherin zu BILD: Wir passen bundesweit unsere Werkskapazitäten an den tatsächlichen Instandhaltungsbedarf an. Die Nachricht sorgt in Senftenberg seit Monaten für Unmut. Stadt, Landkreis und Vertreter der Region hatten sich mehrfach für den Erhalt des traditionsreichen Standortes eingesetzt. Bürgermeister Andreas Pfeiffer kritisierte die Entwicklung deutlich: Die Schließung eines ganzen Standortes sorgt in der Kreisstadt für Empörung.

In Zeiten des Strukturwandels ist diese Werksschließung ein völlig falsches Signal. Die Bahn widerspricht einer Schließung. Bis zum Verkauf werde der Standort weiter genutzt. Das Werk ging bereits 1919 in Betrieb und wuchs mit dem Güterbahnhof Senftenberg, der durch die Braunkohleindustrie immer wichtiger wurde.

Zu DDR-Zeiten zählte er zu den größten und wichtigsten Verladebahnhöfen auf deutschem Boden





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