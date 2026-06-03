Deutsche Bahn trennt sich von Traditionswerk in Senftenberg

Die Deutsche Bahn verkauft ihr Ausbesserungswerk in Senftenberg. Die Nachricht sorgt in der Lausitz für Unmut und Enttäuschung. Die Stadt und der Landkreis hatten sich für den Erhalt des Standorts eingesetzt.

Die Deutsche Bahn trennt sich von ihrem Traditionswerk in Senftenberg . Das Bahnwerk, das mehr als 100 Jahre lang zur Eisenbahngeschichte der Region beigetragen hat, wird verkauft.

Die Nachricht sorgt in der Lausitz für Enttäuschung und Unmut. Die Stadt Senftenberg und der Landkreis hatten sich mehrfach für den Erhalt des Standorts eingesetzt. Bürgermeister Andreas Pfeiffer kritisierte die Entwicklung scharf und sprach von einem falschen Signal in Zeiten des Strukturwandels. Die Bahn betont jedoch, dass der Standort weiter genutzt wird, bis er verkauft ist.

Das Werk ging bereits 1919 in Betrieb und wuchs mit dem Güterbahnhof Senftenberg, der durch die Braunkohleindustrie immer wichtiger wurde. Zu DDR-Zeiten zählte er zu den größten und wichtigsten Verladebahnhöfen auf deutschem Boden





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