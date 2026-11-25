Wer gerne mit DB und Flixtrain unterwegs ist, kann sich in Zukunft nervige Umwege sparen.

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Flixtrain ist in den meisten Fällen für Bahnreisende die günstigere Alternative. Bei der Deutschen Bahn hingegen gibt es weit mehr Verbindungen und Ziele. Jetzt machen die Konkurrenten gemeinsame Sache bei der Ticketbuchung: Flixtrain zieht im DB Navigator ein – so richtig.eine Vertriebsvereinbarung geschlossen. Ab dem 7.

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Dezember sollen Flixtrain-Tickets online auf der Webseite bahn.de sowie in der Bahn-App DB Navigator erhältlich sein. Die Tickets gelten für Fahrten ab dem 13. Dezember, wie die. Reisende können dort Verbindungen beider Anbieter suchen und Tickets in einem Buchungsschritt kaufen.

Bisher wurden Züge von Flixtrain zwar angezeigt, der Kauf war aber nicht in der DB-App möglich. Das erweitert die Auswahl, ohne die Konkurrenz zwischen den Unternehmen aufzuheben, wie vor allem von Flix betont wird. Preise, Fahrpläne und Angebote legen DB und Flixtrain weiterhin getrennt fest. Wichtig: Wieberichtet, sollen die Preise für Flixtrain-Fahrkarten identisch sein, egal, ob ihr sie im DB Navigator kauft oder weiterhin über die eigenen Flix-Portale.

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Auch gilt die Vereinbarung nur für den Vertrieb von Flixtrain-Tickets über die Plattformen der Bahn: DB-Fahrkarten werden nicht umgekehrt über Flix-Plattformen verkauft. Bei einer Verbindung mit Umstieg zwischen den Anbietern gibt es einen wichtigen Haken. Reisende erhalten zwei separate Tickets, die jeweils zu einem eigenen Beförderungsvertrag gehören. Die gemeinsame Buchung macht daraus also kein durchgehendes Ticket.

Für Fahrgastrechte und Entschädigungen ist laut heise jeweils der Anbieter des betreffenden Tickets zuständig. Kommt ein Zug der Deutschen Bahn verspätet an und wird dadurch ein Flixtrain-Anschluss verpasst, ist ein Wechsel auf einen späteren Zug deshalb nicht automatisch abgedeckt. Wer ein E-Bike mit Bosch-Motor fährt, sollte schnell nachschauen