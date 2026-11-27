Ukrsalisnyzja-CEO Perzowskyj warnt vor steigender Sabotage in Europa. Die Deutsche Bahn lernt vom ukrainischen Eisenbahnbetreiber den Schutz der Schieneninfrastruktur.

Andrij Perzowskyj, der Vorsitzende der Ukrainischen Eisenbahn, hat die Sicherheitsmaßnahmen der Deutschen Bahn vor der wachsenden Gefahr von Drohnenangriffe n und Sabotageakte n in Europa gewarnt. Der ukrainische Bahnchef betonte, dass solche Angriffe in Europa, insbesondere in Deutschland, keine Seltenheit mehr darstellen werden. Er erklärte, dass die Ukraine bereits wertvolle Erfahrungen im Bereich Verteidigung und Sicherheit weitergebe, um die Schutzmechanismen für die eigene kritische Infrastruktur zu stärken. Der Austausch umfasst auch detaillierte Techniken zur Überwachung und zum Schutz des Luftraums über den Gleisen, um potenzielle Bedrohungen frühzeitig zu erkennen.

Mechanismen des Schienensicherheitssystems

Perzowskyj erläuterte im Gespräch mit der RND, dass ein vergleichbarer Schutz für Züge kaum möglich sei, da es unmöglich ist, Zehntausende Kilometer Gleise vollständig abzusichern. Im Gegensatz dazu werde an Flughäfen ein enormer Aufwand betrieben, um sicherzustellen, dass keine Bomben an Bord von Flugzeugen gelangen. Der Bahnchef wollte zwar niemanden verunsichern, forderte jedoch dazu auf, die unterschiedlichen Herausforderungen im Infrastrukturschutz zu verstehen. Der Kontakt zwischen den beiden Eisenbahngesellschaften wurde bereits hergestellt, und die ukrainische Seite war bereits zu Besuch bei den Kollegen, um praktische Lösungsansätze zu diskutieren.

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Steigende Sabotageakten in Europa analysiert

Die Warnungen basieren auf aktuellen Erkenntnissen des International Institute for Strategic Studies (IISS), das am Freitag einen Bericht zur Lage veröffentlichte. Demnach nutzt eine steigende Zahl mutmaßlicher russischer Sabotageakte in Europa zunehmend komplexere Methoden beim Einsatz von Sprengstoff. Deutschland und Polen bleiben dabei die Hauptziele dieser Aktionen. Das IISS stellte fest, dass die Täter gezielt versuchen, die Widerstandsfähigkeit westlicher Lieferketten und der öffentlichen Ordnung zu untergraben. Diese strategische Ausrichtung führt zu einer Intensivierung der Sicherheitsdebatten innerhalb der Europäischen Union.

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Auswirkungen auf den Bahnverkehr und Logistik

Die Daten der Ukrsalisnyzja zeigen, dass russische Drohnenangriffe auf ukrainische Züge und das Schienennetz im laufenden Jahr massiv zugenommen haben. Mehr als die Hälfte der zwischen Oktober 2025 und September 2026 erfassten Vorfälle richtete sich gegen kritische Infrastruktur, besonders im militärisch-industriellen Bereich und im Transportwesen. Ein konkretes Beispiel hierfür ist der Angriff vom 28. August 2025, bei dem ein Intercity-Zug der Ukrainischen Eisenbahn durch eine russische Drohne beschädigt wurde. Seit Beginn des Angriffskriegs gilt die Ukrsalisnyzja als strategisch wichtiges Rückgrat des ukrainischen Widerstands, das für Evakuierungen, Versorgung und Logistik unverzichtbar ist.

Konkrete Maßnahmen und zukünftige Planung

Gegenüber Medien hat die Ukrsalisnyzja in der Vergangenheit betont, stolz darauf zu sein, trotz der Kriegslage den Betrieb aufrechterhalten zu können. Um die Sicherheit zu gewährleisten, hat man sich jedoch bewusst dazu entschieden, der Sicherheit Vorrang vor der Effizienz zu geben. Perzowskyj berichtete, dass besonders gefährdete Verbindungen nun vom übrigen Netz getrennt werden. Auf manchen Strecken plant man zudem größere Zeitreserven einzuplanen, um Ausfälle oder Verzögerungen durch Sicherheitsmaßnahmen abfedern zu können. Diese Strategien könnten auch für andere europäische Bahnnetze relevant werden, um die Resilienz der kritischen Infrastruktur zu erhöhen.