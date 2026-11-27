Nach steigenden Sabotageakzenten in Europa teilt die Ukrinische Bahn ihr Schutzkonzept mit der Deutschen Bahn. Bahnchef Perzowskyj warnt vor häufigeren Drohnenangriffen auf kritische Infrastruktur.

Oleksandr Perzowskyj, der Geschäftsführer der staatlichen ukrainischen Eisenbahn " Ukrsalisnyzja", betont die Notwendigkeit des internationalen Austauschs im Bereich der Sicherheit. Im Gespräch mit der Rheinischen Post (RND) erklärt er, dass man bereits jetzt die gesammelten Erfahrungen bei der Verteidigung und dem Schutz von Verkehrsinfrastruktur weitergebe. Ein zentraler Aspekt dieses Wissenstransfers ist die Frage, wie der Luftraum über den Gleisen effektiv überwacht und geschützt werden kann.

Steigende Gefahr durch Drohnen und Sabotage

Perzowskyj warnt davor, dass Drohnenangriffe und Sabotageakte in Europa und insbesondere in Deutschland keine Seltenheit mehr sein werden. Er vergleicht die Situation mit dem extrem hohen Aufwand, der an Flughäfen betrieben wird, um zu verhindern, dass Bomben an Bord von Flugzeugen gelangen. Allerdings sei es nicht nötig, etwas an Bord zu bringen, um Schaden anzurichten. Zudem sei es unmöglich, Zehntausende Kilometer Schienennetz vollständig zu schützen, wie der Bahnchef im Gespräch ausführt.

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Erkenntnisse des IISS zu russischen Aktionen

Die Warnungen von Perzowskyj stützen sich auf aktuelle Daten des International Institute for Strategic Studies (IISS). Dieses Institut teilte am Freitag mit, dass die Zahl der mutmaßlichen russischen Sabotageakte in Europa steigt, wobei Deutschland und Polen weiterhin die Hauptziele bleiben. Die Täter würden zunehmend komplexere Methoden beim Einsatz von Sprengstoff anwenden, um kritische Infrastrukturen zu treffen.

Statistik zu Angriffen auf das Schienennetz

Die Daten des IISS zeigen ein klares Bild der Bedrohungslage. Mehr als die Hälfte der erfassten Vorfälle zwischen Oktober 2025 und September 2026 richtete sich gegen kritische Infrastruktur, besonders im militärisch-industriellen Bereich und im Transportwesen. Nach Angaben der "Ukrsalisnyzja" haben russische Drohnenangriffe auf ukrainische Züge und das Schienennetz im laufenden Jahr massiv zugenommen, was zu konkreten Schäden geführt hat.

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Konkrete Schäden und historische Ereignisse

Die physischen Folgen dieser Angriffe sind bereits eingetreten. Ein Intercity-Zug der Ukrainischen Eisenbahn wurde am 28. August 2025 bei einem russischen Angriff durch eine russische Drohne beschädigt. Seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine gilt die "Ukrsalisnyzja" als strategisch wichtig und wird als Rückgrat des ukrainischen Widerstands gehandelt. Sie ist entscheidend für die Evakuierung bedrohter Zivilisten, die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und die militärische Logistik.

Neue Sicherheitsstrategie und Zeitreserven

Gegenüber Medien betonte die "Ukrsalisnyzja" in der Vergangenheit, stolz darauf zu sein, die Infrastruktur am Laufen zu halten. Dennoch hat man sich nun bewusst dazu entschieden, der Sicherheit Vorrang zu geben. Perzowskyj erläutert, dass man besonders gefährdete Verbindungen vom übrigen Netz trenne. Auf einigen Strecken plane man zudem größere Zeitreserven ein, um die Auswirkungen von potenziellen Angriffen abzufedern und die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten.

Austausch mit der Deutschen Bahn

Ursprünglich wollte Perzowskyj keine weiteren Details zum Austausch verschiedener Sicherheitsthemen nennen. Allerdings bestätigte er, dass man bei der "Ukrsalisnyzja" den Kontakt hergestellt und sei bereits "zu Besuch" bei den Kollegen der Deutschen Bahn gewesen. Perzowskyj betonte, dass diese Kooperation das Vertrauen und die Sicherheitsverantwortlichen der Deutschen Bahn stärkt. Die Übernahme von Schutzmechanismen aus dem Kriegsgeschehen soll helfen, die Resilienz der europäischen Schieneninfrastruktur gegen moderne Bedrohungen zu erhöhen.