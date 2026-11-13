Deutsche Bahn: Unpünktlichkeit durch Infrastruktur-Defizit und Umbau

Die Deutsche Bahn erklärt die sinkende Pünktlichkeit mit jahrzehntelanger Unterinvestition und massiven Umbaumaßnahmen. Ein Fokus auf robuste Fahrpläne und neue Baupartner soll die Zuverlässigkeit wiederherstellen.

Seit Juni pünktlichen nur noch etwas mehr als die Hälfte aller Fernzüge der Deutschen Bahn ihr Ziel. Claudia Palla, Vertreterin des Unternehmens, führt diese Entwicklung auf den fortschreitenden Alterungsprozess der Infrastruktur zurück, der schneller voranschreitet als die notwendigen Erneuerungen. Trotz erheblicher Mittel, die der Bund in den kommenden Jahren bereitstellt, lassen sich defizitäre Investitionen aus vergangenen Jahrzehnten nicht in wenigen Jahren aufholen.

Mathematik der Infrastruktur und Netzbelastung

Das deutsche Schienennetz ist eines der dichtesten in Europa und das sechstgrößte der Welt. Bei dieser Größenordnung dauert es notwendigerweise lange, bis sich negative Trends umkehren und die Verbesserungen messbar in der Pünktlichkeit ankommen. Claudia Palla betont, dass Ehrlichkeit gebiete, zuzugeben, dass die Erneuerungsraten aktuell die Abnutzungsrate noch nicht übertreffen. Dieser strukturelle Engpass ist die primäre Ursache für die anhaltende Unzuverlässigkeit im Schienennetz.

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Unabhängige Kommission prüft Fahrplanrobustheit

Um die Zuverlässigkeit zu verbessern, soll eine unabhängige Kommission untersuchen, wie viel Zugverkehr das Netz im aktuellen Zustand sicher bewältigen kann. Die Deutsche Bahn plant keine wahllosen Streichungen, sondern strebt einen verlässlichen Betrieb an. Es wird diskutiert, ob das Ziel ein maximaler Bahnverkehr oder eine höhere Pünktlichkeit sein soll. Diese Entscheidung obliegt letztlich der Gesellschaft und dem Bundesverkehrsministerium.

Anlaufschwierigkeiten nach Korridorsanierungen

Nach Abschluss umfassender Erneuerungsarbeiten an Strecken wie der 270 Kilometer langen Verbindung zwischen Berlin und Hamburg sind Anlaufschwierigkeiten unvermeidbar. Claudia Palla vergleicht dies mit dem Einzug in ein neues Haus, in dem nicht alles sofort perfekt funktioniert. Der Betrieb wird schrittweise hochgefahren. Inzwischen hat sich der Verkehr auf der Strecke zwischen Berlin und Hamburg deutlich stabilisiert, was zu weniger Störungen und voller Geschwindigkeit führt.

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Pendlerentlastung und Optimierungen

Trotz der Kritik des Fahrgastverbands Pro Bahn an den eingeschränkten Möglichkeiten schafft die Deutsche Bahn konkrete Verbesserungen für Pendler. Für Fahrgäste aus Wolfsburg wurde der Umstieg in Braunschweig optimiert, was die Fahrzeit nach Berlin um eine halbe Stunde verkürzt. Ab Mitte Dezember starten zudem wieder ICE-Züge von Wolfsburg in Richtung Nordrhein-Westfalen, wodurch die Stadt auch während der Sanierungsarbeiten angeschlossen bleibt.

Neue Baupartner und Verantwortungsstruktur

Neben dem Geld braucht die Bahn eine neue Organisationskultur und klare Verantwortlichkeiten. Das Unternehmen setzt bei Projekten wie dem Pfaffensteigtunnel in Stuttgart auf neue Partnerschaftsmodelle mit der Bauindustrie, um schneller und kostengünstiger zu bauen. Insgesamt finden in diesem Jahr 28.000 Baustellen statt, wobei die Investition in das Netz deutschlandweit stattfindet und nicht nur in den großen Korridoren.