Deutsche Bahn: Verbesserte Pünktlichkeit bleibt hinter den Erwartungen zurück

Obwohl die Deutsche Bahn im Januar einen Anstieg der Pünktlichkeit im Fernverkehr verzeichnete, blieben die Züge weiterhin nicht zuverlässig. Fast ein Drittel der Züge war verspätet, und die Pünktlichkeitsprobleme werden auf die überalterte und überlastete Infrastruktur zurückgeführt. Die Bahn hat ein umfassendes Sanierungsprogramm gestartet, um die Situation zu verbessern.

Im Januar verzeichnete die Deutsche Bahn eine Verbesserung der Pünktlichkeit im Fernverkehr , doch die Züge blieben weiterhin nicht zuverlässig. Rund 66,9 Prozent der ICE- und IC-Züge erreichten ihr Ziel ohne signifikante Verzögerungen, was gegenüber dem Januar des Vorjahres einen Anstieg von 4 Prozentpunkten bedeutet.

Diese Steigerung ist jedoch teilweise auf den Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) im Januar des Vorjahres zurückzuführen, der weite Teile des Bahnverkehrs in Deutschland lahmlegte. Obwohl die Pünktlichkeit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, waren fast ein Drittel der Züge im Januar verspätet. Die Deutsche Bahn berücksichtigt im Fernverkehr Verspätungen ab sechs Minuten in ihrer Statistik. Auch die sogenannte Reisendenpünktlichkeit, die den Anteil der Fahrgäste misst, die pünktlich am Ziel ankamen, verbesserte sich. Im Januar lag dieser Wert bei 72,7 Prozent (Vorjahr: 67,0 Prozent). Im Gegensatz zur betrieblichen Pünktlichkeit fließen bei der Reisendenpünktlichkeit auch Zugausfälle mit ein, und Verspätungen werden ab 15 Minuten erfasst. Die Deutsche Bahn hat seit Jahren mit einem Pünktlichkeitsproblem zu kämpfen. Im Gesamtjahr 2024 lag die Quote bei lediglich 62,5 Prozent, was so niedrig ist wie seit mindestens 20 Jahren nicht mehr. Als Hauptgrund für die hohe Unzuverlässigkeit führt die Bahn die zahlreichen Baustellen an, die als Folge der überalterten und überlasteten Infrastruktur notwendig sind. Um die betriebliche und wirtschaftliche Lage wieder in den Griff zu bekommen, hat die Bahn ein umfassendes Sanierungsprogramm initiiert, das die Generalsanierung vielbefahrener Strecken beinhaltet.





