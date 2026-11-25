Ab dem 7. Dezember sollen Reisende Fahrten mit dem Bahn-Konkurrenten auf den Plattformen der DB buchen können. Teilstrecken sollen sich sogar kombinieren lassen. Doch die Kooperation ist begrenzt. Gerade bei Verspätungen drohen Reisenden Nachteile.

Flixtrain macht der Bahn Konkurrenz: Bis 2028 will der Anbieter seine Zugflotte verdoppeln. Dafür kommen auch umgerüstete gebrauchte Fahrzeuge zum Einsatz. Ab dem 7.

Dezember sollen Reisende Fahrten mit dem Bahn-Konkurrenten auf den Plattformen der DB buchen können. Teilstrecken sollen sich sogar kombinieren lassen. Doch die Kooperation ist begrenzt. Gerade bei Verspätungen drohen Reisenden Nachteile.

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Reisende können Tickets von Flixtrain schon bald auch auf den Plattformen der Deutschen Bahn kaufen. Die Bahn und ihr Wettbewerber Flix haben eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, wie beide Seiten mitteilten. Flixtrain-Fahrten ab dem 13. Dezember seien vom 7.