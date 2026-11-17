Das größte Bankenleak enthüllt Pläne der Deutschen Bank, das Russlandgeschäft trotz Warnungen auszubauen, sowie Kontroversen um Donald Trump. Analyse der Folgen.

Die Deutsche Bank steht im Zentrum des weltweit größten bekannten Datenleaks aus der Finanzbranche. Wie der "Spiegel" in Zusammenarbeit mit über 50 Medienhäusern berichtet, umfassen die geleakten Unterlagen mehr als neun Millionen E-Mails, Berichte, Präsentationen und Kalendereinträge. Diese Dokumente offenbaren interne Warnungen, die ignoriert wurden, sowie den dringenden Versuch der Bankleitung, das Geschäft in Russland trotz drohender Sanktionen und politischer Risiken auszubauen. Der Vorfall wirft ein neues Licht auf das Kontrollversagen bei der größten deutschen Geldanstalt.

Russland-Pläne trotz interner Warnsignale

Die geleakten Dokumente belegen, dass die Deutsche Bank ihre Einnahmen aus dem Geschäft mit vermögenden russischen Kunden bis 2023 von 28 Millionen auf 50 Millionen Euro steigern wollte. Diese Strategie wurde Ende 2020 entwickelt und basierte auf einer Liste der 200 reichsten Russen, die enge Verbindungen zum Kreml hatten. Der Vorstandschef Christian Sewing war als damaliges Vorstandsmitglied an der Arbeitsgruppe zur Vorbereitung beteiligt, die diese Wachstumsziele im Dezember 2020 vorstellte. Obwohl externe US-Anwälte der New Yorker Finanzaufsicht bereits im September 2020 einen Rückzug aus Russland empfahlen, entschied sich die Bank im April 2021 behutsam für Wachstum in Moskau.

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Internes Risikomanagement wurde dabei übergangen. Experten für Finanzkriminalität warnten vor erheblichen politischen, rechtlichen und finanziellen Risiken. Dennoch verfolgte die Bank die Strategie, bis zum russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 weiterzunutzen. Die Bank beteuert zwar, ihre Geschäfte seien streng kontrolliert gewesen, doch die Aktenlage deutet auf ein systematisches Ausblenden von Warnhinweisen hin. Ein vollständiger Rückzug aus Russland gilt als noch nicht abgeschlossen, wobei zuletzt noch 162 Mitarbeiter im Land beschäftigt waren. Die russische Tochtergesellschaft erzielte im vergangenen Jahr einen Nettoumsatz von 101 Millionen Euro und einen Gewinn vor Steuern von 61 Millionen Euro.

Kontroversen um Donald Trump und Kreditvergabe

Neben den Russlandgeschäften enthüllt das Leak Details zur langjährigen Beziehung der Deutschen Bank zum heutigen US-Präsidenten Donald Trump. Bereits nach dessen Wahlsieg 2016 befasste sich das höchste Risikogremium der Bank mit Trumps Forderungen nach zusätzlichen Darlehen und der Verlängerung bestehender Kredite. Zu diesem Zeitpunkt schuldet Trump dem Institut rund 331 Millionen US-Dollar. Die Bank vermittelte zwischen 2012 und 2014 Kredite für Immobilienprojekte in Florida, Chicago und Washington. Der Antrag auf einen zusätzlichen Kredit wurde schließlich abgelehnt, doch die Geschäftsbeziehung bestand weiter. Erst im März 2024 wurde der letzte der drei verbliebenen Kredite der Deutschen Bank an Trump aus dem Grundbuch gelöscht.

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Ein weiterer kritischer Vorfall betrifft einen Sicherheitsvorfall im Jahr 2017. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bank verschickte versehentlich einen Download-Link zu Steuerunterlagen von 1586 Bankkonten an einen externen Steuerberater in den USA. Darunter befanden sich offenbar auch Unterlagen von drei Konten Donald Trumps. Innerhalb der Bank wurde diskutiert, ob die betroffenen Kunden informiert werden müssten. Die Entscheidung fiel jedoch zugunsten der Nicht-Information aus. Dieser Vorfall unterstreicht die gravierenden Defizite im Datenschutz und in der internen Compliance-Kultur der Bank.

Weitere ethische Verstöße und Aufarbeitung

Die Dokumente zeigen zudem, dass die Deutsche Bank möglicherweise kriminelle Netzwerke genutzt hat, um Geld über ihre Kanäle zu schleusen. Darin enthalten sind Einblicke in Rüstungsgeschäfte mit problematischen Staaten, das Engagement für Kunden aus klimaschädlichen Branchen und die Fortführung von Spendenkonten der AfD trotz interner Widerstände. Diese Aspekte verschärfen die Kritik an der Governance der Bank erheblich. Die Daten stammen von Whistleblowern und wurden über Journalisten aus Südafrika und Indien an die Öffentlichkeit weitergegeben. Seit Frühjahr 2026 werten mehr als 200 Journalisten die Unterlagen aus.

Die Deutsche Bank erklärt in einer Antwort, dass viele der geschilderten Vorgänge Jahre zurückliegen und mit Aufsichtsbehörden bereits aufgearbeitet worden seien. Sie bestreitet, aus wirtschaftlichen Erwägungen Standards vernachlässigt zu haben. Trotz dieserStatements bleibt das Vertrauen der Öffentlichkeit und der regulatorischen Instanzen stark erschüttert. Der Fall markiert einen Tiefpunkt in der Reputation der Institution und zeigt, wie wichtig unabhängige Kontrollmechanismen in der Finanzwelt sind. Die langfristigen Konsequenzen für die Deutsche Bank bleiben abzuwarten, da die rechtlichen und wirtschaftlichen Hindernisse eines vollständigen Rückzugs aus Russland weiterhin bestehen.