Ein massives Datenleck der Deutschen Bank offenbart geplante Ausweitung der Russlandgeschäfte trotz Warnungen sowie langjährige Verbindungen zu Donald Trump und problematische Kunden.

Ein historisches Datenleck der Deutschen Bank wirft ein grelles Licht auf internen Kontrollversagen und strategische Entscheidungen des größten deutschen Kreditinstituts. Die extrahierten Unterlagen umfassen mehr als neun Millionen E-Mails sowie interne Berichte und Kalendereinträge, die den Umgang mit hochumstrittenen Geschäftsbeziehungen detailliert dokumentieren. Dieses Archiv gilt als das bislang größte bekannte Leck in der Geschichte der globalen Bankensektors.

Geplante Ausweitung der Russlandgeschäfte trotz Warnungen

Die Dokumente belegen, dass die Deutsche Bank kurz vor dem militärischen Angriff Russlands auf die Ukraine im Jahr 2022 deren Marktanteile aktiv ausbauen wollte. Ein internes Ziel sah vor, die Einnahmen aus dem Geschäft mit vermögenden russischen Kunden bis zum Jahr 2023 von 28 Millionen Euro auf 50 Millionen Euro zu verdoppeln. Dieses ambitionierte Wachstum basierte auf einer Liste der 200 reichsten Russen, zu denen zahlreiche Personen mit engen Verbindungen zum Kreml gehörten.

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Trotz dieser Pläne gab es bereits im September 2020 klare Warnungen von externen US-Anwälten. Diese hatten der Direktion empfohlen, einen strategischen Rückzug aus dem russischen Markt ernsthaft zu erwägen. Auch interne Experten für Finanzkriminalität hatten vor erheblichen politischen, rechtlichen und finanziellen Risiken hingewiesen. Die Bankenspitze um Vorstandschef Christian Sewing ignorierte diese Hinweise und beschloss im April 2021 dennoch, ein behutsames Wachstum in Moskau anzustreben.

Strategische Kontinuität unter Vorstandschef Christian Sewing

Christian Sewing, der als Vorstandschef fungierte und diese Strategie maßgeblich mitbeeinflusste, rechtfertigt die Geschäftspraktiken der Bank gegenüber Journalisten. Er betonte, die russischen Aktivitäten seien stets selektiv und unter strengen Kontrollen betrieben worden. Der langjährige Gesamtrückgang der Geschäfte seit dem Jahr 2014 sei durch die jüngeren Pläne nicht umgekehrt worden, erklärte das Institut.

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Die Deutsche Bank bestreitet zudem, wirtschaftliche Erwägungen über regulatorische Standards gestellt zu haben. Nach dem Einmarsch im Februar 2022 geriet das Institut jedoch unter enormen politischen Druck. Christian Sewing argumentierte zunächst, ein sofortiger und vollständiger Rückzug widerspreche den ethischen Werten der Bank. Einen Tag später folgte dann jedoch die Ankündigung des Ausstiegs, der bis heute nicht vollständig abgeschlossen ist.

Langjährige Finanzbeziehungen zu Donald Trump

Neben den östlichen Geschäften offenbaren die Unterlagen auch die langjährige Finanzpartnerschaft zwischen der Deutschen Bank und dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Internen Sitzungsprotokollen des höchsten Risikogremiums vom Dezember 2016 ist zu entnehmen, dass das Institut Trumps Forderungen nach zusätzlichen Darlehen und der Verlängerung bestehender Kredite kritisch prüfte.

Donald Trump schuldet dem Institut zu diesem Zeitpunkt rund 331 Millionen US-Dollar. Die Bank hatte zwischen den Jahren 2012 und 2014 unter anderem Kredite für Immobilienprojekte in Florida, Chicago und Washington vermittelt. Der Antrag auf einen weiteren Kredit wurde zwar abgelehnt, die Geschäftsbeziehung bestand jedoch fort. Erst im März 2024 wurde der letzte der drei verbliebenen Kredite aus dem Grundbuch gelöscht.

Systematische Überwachung und interne Skandale

Die Transparenz der Bank wurde zudem durch einen schwerwiegenden Sicherheitsvorfall im Jahr 2017 untergraben. Ein Mitarbeiter verschickte versehentlich einen Download-Link zu Steuerunterlagen von 1586 Bankkonten an einen externen Steuerberater in den USA. Darunter befanden sich auch sensible Dokumente von drei Konten, die Donald Trump gehörten. Intern wurde darüber debattiert, ob die Kunden informiert werden müssen, die Entscheidung fiel jedoch gegen eine Mitteilung.

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Die weitergegebenen Daten enthüllten zudem, dass mutmaßlich kriminelle Netzwerke Geld über die Kanäle der Bank schleusen konnten. Auch Rüstungsgeschäfte mit problematischen Staaten und das Engagement für klimaschädliche Branchen wurden dokumentiert. Seit dem Frühjahr 2026 werten mehr als 200 Journalisten die Unterlagen aus, die von Whistleblowern aus Südafrika und Indien an über 50 Medienhäuser weltweit weitergegeben wurden.