Interne E-Mails enthüllen, wie die Deutsche Bank die versehentliche Weitergabe von Trumps Steuerunterlagen an einen falschen Mann vertuschte. Details zum Vorfall am 30. März 2017.

Interne Kommunikationsdokumente der Deutsche Bank offenbaren eine gravierende Sicherheitspanne, bei der geheime Steuerunterlagen von US-Präsident Donald Trump an einen unbefugten Empfänger gelangten. Der Vorfall ereignete sich am 30. März 2017, als ein Mitarbeiter der Bank versehentlich einen Download-Link zu vertraulichen Dokumenten an einen Buchhalter im US-Bundesstaat Maine sendete. Diese Entdeckung wurde durch eine Auswertung von Dokumenten aus dem Datenleck Inside Deutsche Bank durch ZDF und den Spiegel möglich gemacht.

Massiver Fehler mit 1586 Kontodaten

Die Deutsche Bank hatte für den US-Präsidenten eigens verschärfte Sicherheitsvorkehrungen implementiert, doch diese Schutzmechanismen schlugen am genannten Datum gewaltig fehl. Steuerunterlagen zu insgesamt 1586 Bankkonten landeten bei einem falschen Mann, unter denen sich auch Daten zu drei Konten des US-Präsidenten befanden. Der Buchhalter bemerkte den Fehler selbst und versicherte der Bank, die Dateien sofort gelöscht zu haben, was jedoch zu internen Alarmstufen führte.

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Interne Reaktionen und Vertuschung

Die Reaktion der Bankmanager auf den Datendiebstahl war von Sorge, aber auch von strategischem Kalkül geprägt. Eine Juristin der Bank sprach von einem schwerwiegenden Datenschutzverstoß, während eine interne E-Mail den Vorfall als Katastrophe beschrieb, die jedoch möglicherweise nur begrenzt nach außen sichtbar bleiben würde. Nach tagelangen Beratungen entschied die Bankleitung, die Kunden nicht zu benachrichtigen, was ein Banker in einer Mail als brillantes Ergebnis bezeichnete.

Schweigen des Bankchefs Christian Sewing

Der damaligen Entscheidung lag eine spezielle Kommunikation mit dem heutigen Bankchef Christian Sewing zugrunde, der zu der Zeit bereits in höheren Funktionen tätig war. In einer E-Mail an Christian Sewing wurde dargelegt, dass ein weiterer Horrorfall abgewendet worden sei, woraufhin dieser mit einem kurzen Ok antwortete. Während die Bank den Vorfall laut ZDF den US-Behörden meldete, unterblieb die direkte Information der betroffenen Kunden, einschließlich Donald Trumps.

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Reaktion des US-Präsidenten und aktuelle Situation

Donald Trump hat sich jetzt selbst zu der Panne geäußert, nachdem er bei einem Treffen mit Regierungschefs in Manila auf seine verschickten Steuerunterlagen angesprochen wurde. Seine erste Reaktion war der Hinweis, dass er jede Menge zahle, erst auf direkte Nachfrage kritisierte er die Deutsche Bank mit den Worten, sie hätten es nicht tun sollen und es sei illegal für sie, das zu tun. Ob die Bank tatsächlich gegen Gesetze verstieß, ist bislang ungeklärt, da der Buchhalter in Maine nun angibt, sich an die Datenpanne nicht zu erinnern.

Folgen und Investitionen in Sicherheit

Die Deutsche Bank verweist auf die seit dem Vorfall getätigten Investitionen, wobei unter Christian Sewing Milliardenbeträge in bessere Kontrollen geflossen sein sollen. Der konkrete Vorfall wurde von der Bankverwaltung nicht direkt kommentiert, stattdessen wurde auf die allgemeinen Verbesserungen des Risikomanagements verwiesen. Die Frage, ob die vertraulichen Unterlagen damals tatsächlich vollständig gelöscht wurden, bleibt aufgrund der widersprüchlichen Angaben und des Mangels an Beweisen weiter ungeklärt.