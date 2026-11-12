Deutsche Bank drohen Klagen wegen DWS-Immobilienfonds Grundbesitz Europa

Anlegeranwälte klagen die Deutsche Bank wegen Falschberatung beim DWS-Fonds Grundbesitz Europa an, der als sicher vermarktet wurde. Erstmals besteht ein rechtskräftiges Urteil als Vorbild.

Anlegeranwälte kündigen massive rechtliche Schritte gegen die Deutsche Bank an. Der Fokus liegt auf dem DWS-Immobilienfonds Grundbesitz Europa. Dieser Fonds soll Kunden irreführend als sicheres Anlageprodukt beworben worden sein. Die Bankenkonzerne stehen unter starkem Druck durch die veränderte Marktlage.

Fonds Kündigungen nur Teilrückzahlung seit April

Das Management des milliardenschweren Fonds musste vor wenigen Wochen einen einschneidenden Schritt ankündigen. Zeichner, die ihre Anteile kündigen, erhalten nicht mehr das volle investierte Kapital zurück. Stattdessen wird nur ein Teil des Geldes ausgezahlt. Diese Regel zur häppchenweisen Rückzahlung von Fondsanteilen gilt seit April dieses Jahres. Sie betrifft eine große Anzahl von Anlegerinnen und Anlegern, die in offenen Immobilienfonds gebunden sind. Der Fonds verzeichnet starke Abflüsse, die die Liquidität belasten.

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Rechtskräftiges Urteil gegen Volksbank als Blaupause

Ein wichtiger Präzedenzfall wurde mit dem ersten rechtskräftigen Urteil gegen eine Volksbank geschaffen. Es betrifft den umstrittenen Immobilienfonds Uni Immo Wohnen ZBI. Das Landgericht Dresden entschied in der Az.: 9 O 2102/25. Die Volksbank Dresden-Bautzen legte gegen dieses Urteil keine Rechtsmittel ein. Juristen betrachten diesen Richterspruch als Blaupause für alle weiteren Klagen. Viele Anwälte sehen darin die Grundlage, um auch andere Banken zur Verantwortung zu ziehen. Das Urteil soll vielen Anlegern helfen, Entschädigungen zu erhalten.

Anwälte Stefan Loipfinger sehen Parallelen zur Deutsche Bank

Stefan Loipfinger beobachtet die Entwicklung des Immobilienfondsmarktes seit Langem. Er führt das Portal Investmentcheck und analysiert die offenen Fonds. Für ihn war nur eine Frage der Zeit, bis Anwälte gegen die Deutsche Bank vorgehen. Loipfinger sieht deutliche Parallelen zwischen der aktuellen Situation und den Klagen gegen Volksbanken. Bei dem Fonds Uni Immo Wohnen ZBI musste im Frühsommer 2024 fast ein Fünftel des Wertes abgeschrieben werden. Solche Verluste haben zu zahlreichen Streitigkeiten geführt.

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Zinswende 2022 löste Milliardenverluste in Branche aus

Die Branche leidet unter den Folgen der Zinswende im Jahr 2022. Stefan Loipfinger nennt diese Entwicklung eine harte Zäsur in doppelter Hinsicht. Zum einen fanden Anleger wieder annehmbare Renditen in festverzinslichen Produkten. Viele kehrten den offenen Immobilienfonds den Rücken. Laut Daten des Informationsdienstes Barkow Consulting verloren alle in Deutschland zugelassenen offenen Immobilienfonds zusammen etwa 14 Milliarden Euro. Diese Summe ergibt sich aus den Rückgaben abzüglich der neu gekauften Anteile. Es entspricht mehr als einem Zehntel des im Jahr 2022 verwalteten Geldes. Zum anderen sorgten die rasant gestiegenen Kreditzinsen dafür, dass der Immobilienhandel einbrach. Makler berichten, dass Gebäude, die vor 2022 binnen Wochen verkauft waren, jetzt monatelang angeboten werden müssen. Käufer können in dieser Lage die Preise diktierten.

Verbraucherzentrale klagt vor Europäischem Gerichtshof

Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg kritisiert die Vertriebspraxis scharf. Er berichtet, dass Immobilienfonds teils als Festgeldersatz beworben wurden. Das sei angesichts der Risiken nicht korrekt. Die Verbraucherzentrale hat eine Klage bis zum Europäischen Gerichtshof gebracht. Es geht um die Frage, ob die Fonds richtig in Risikoklassen eingestuft wurden. Nauhauser argumentiert, dass die schwankenden Werte der Immobilienportfolios und die volatilen Ausschüttungen zu einer Bewertung wie bei Aktienfonds führen sollten. Faktisch waren viele Fonds jedoch wie festverzinsliche Anlagen eingestuft. Einige Fonds haben die Risikoskala bereits angepasst. Sollte der Gerichtshof den Verbraucherschützern recht geben, wird dies eine weitere Klagewelle auslösen.

Rechtsanwalt Georgios Aslanidis fordert Schadensersatz

Georgios Aslanidis von der Kanzlei Rechtsanwälte Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann hat den erfolgreichen Richterspruch mit erwirkt. Er betont, dass Fonds wie der Uni Immo Wohnen ZBI als sichere Anlage verkauft wurden. Das sei aber ganz sicher nicht der Fall gewesen. Aslanidis erklärt, dass das Urteil auf viele ähnliche Fälle übertragbar ist. Neben Gerichtsverfahren gibt es auch außergerichtliche Vergleiche. Banken versuchen, mit Zeichnern Vergleiche herbeizuführen. Die Deutsche Bank verweist auf durchgeführte Geeignetheitsprüfungen. Diese hätten in den einzelnen Beratungsgesprächen stattgefunden. Doch die Anwälte sehen in der Vermarktung als sicherem Produkt den Kern des Problems. Die Erwartungshaltung der Kunden wurde systematisch getäuscht. Weitere Klagen werden erwartet.