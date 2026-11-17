Interne Dokumente zeigen, dass die Deutsche Bank jahrelang Warnungen vor Geldwäsche ignorierte. Die Bank wirft sich selbst vor, hochriskante Kunden wie Jeffrey Epstein lange zu behalten, obwohl Alarm bells ertönten.

Die Deutsche Bank steht im Zentrum einer schweren Krisenberichterstattung, da internationale Rechercheergebnisse darauf hindeuten, dass das Finanzinstitut jahrzehntelang interne Warnsignale zur Geldwäsche systematisch ignoriert hat. Eine Untersuchung unter Beteiligung von ZDF Frontal wirft ein brisantes Licht auf die vergangenheitsbezogene Risikokultur der Bank, indem Millionen interner E-Mails, Tabellen und Kundenlisten als Beleg dienen. Demnach hielt das Bankhaus wiederholt an hochriskanten Kunden fest, obwohl eigene Fachabteilungen und Compliance -Systeme bereits frühzeitig Alarm schlugen. Besonders ein Vorfall aus dem Jahr 2020 wiegt schwer, da ein Mitarbeiter auf Hinweise zu einem mutmaßlichen Geldwäsche netzwerk stieß, über das Hunderte Millionen Euro geflossen sein sollen. Die internen Monitoring-Systeme der Deutschen Bank hatten zwar einzelne auffällige Transaktionsmuster registriert, das übergeordnete strukturelle Problem aber offenbar jahrelang komplett übersehen, was zu einem massiven Vertrauensverlust in die interne Aufsicht führt.

Interne Systeme erkannten Muster nicht

Ein zentrales Ergebnis der Aufarbeitung ist das geständige Eingeständnis eines Managers, dass die eingesetzten technologischen Kontrollmechanismen die komplexen illegalen Strukturen ausdrücklich nicht erkannt hatten. Dies verdeutlicht eine kritische Lücke in der damaligen digitalen Überwachung, da die Automatisierung zwar isolierte verdächtige Einzeltransaktionen markierte, aber die daraus resultierenden Muster nicht zusammenführte. Ein angestellter Mitarbeiter stieß laut den recherchierten Dokumenten auf konkrete Hinweise auf ein mutmaßliches Geldwäschenetzwerk, das als übergeordnetes Problem identifiziert werden sollte. Trotz der Tatsache, dass die technischen Vorrichtungen einzelne Auffälligkeiten in den Buchungen registrierten, gelang es der Bank nicht, das dahinterliegende Gesamtbild der Geldwäscheaktivitäten zu entschlüsseln. Dieser Mangel an intelligenter Mustererkennung in der Finanzkontrolle führte dazu, dass erhebliche Summen unentdeckt bleiben konnten, während die Bank weiterhin an diesen Geschäftspartnern festhielt, anstatt diese Beziehungen sofort zu prüfen oder zu kündigen.

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Bankchef kritisierte Kontrollen und Kunden

Die politische und interne Dynamik innerhalb des Kreditinstituts wird durch eine E-Mail des heutigen Bankchefs Christian Sewing zusätzlich angeheizt, die von 2017 stammt und seine damalige Haltung offenlegt. In diesem Dokument beklagte Christian Sewing offenbar die negativen Auswirkungen strenger und gesetzlich vorgeschriebener Kundenkontrollen auf das operative Geschäft. Er warnte darin davor, dass die damaligen Compliance-Anforderungen der Bank das Genick brechen könnten, da sie den normalen Bankbetrieb massiv einschränkten. Diese Haltung steht in einem eklatanten Kontrast zur aktuellen Position der Bank, die heute fundamentale Reformen und einen stringenten Sicherheitsstandard propagiert. Die Offenlegung dieser Kommunikation zeigt, dass Bedenken gegen die Härte der Regulierung bereits auf höchster Führungsebene geäußert wurden, was die Entscheidungsträger in der Vergangenheit möglicherweise dazu bewog, Kontrollen zu lockern oder zu umgehen, um die Rentabilität nicht zu gefährden.

Risikokunden Epstein und Oligarchen

Die konkreten Auswirkungen der laxeren Haltung zeigen sich an den Namen berühmter und umstrittener Personen, die über Jahre hinweg Kunden der Bank blieben. Die Deutsche Bank identifizierte demnach verdächtige Transaktionen von knapp 600 Millionen Dollar, behandelte diese Fälle aber nicht als sofortigen Kündigungsgrund für alle beteiligten Parteien. So blieb Jeffrey Epstein, der später international verurteilt wurde, mehr als fünf Jahre Kunde, obwohl bereits 2017 erste Bedenken angemeldet wurden. Seine letzten Konten wurden erst im Juli 2019 geschlossen, was eine lange Phase der Zusammenarbeit und des Vertrauensmissbrauchs impliziert. Neben ihm sollen auch verurteilte Straftäter und russische Oligarchen trotz interner Bedenken über Jahre hinweg als Kunden geführt worden sein, was die ethischen und rechtlichen Grenzen der damaligen Geschäftspraktiken deutlich macht.

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Bank verteidigt sich mit Wandel und Investitionen

Um den Vorwürfen zu begegnen, verweist die Deutsche Bank darauf, dass viele der beschriebenen Vorgänge lange zurückliegen und bereits mit den zuständigen Behörden aufgearbeitet worden seien. Unter der Leitung von Christian Sewing habe das Institut einen fundamentalen Wandel in seiner Kultur und Struktur vollzogen, um ähnliche Vorfälle in der Zukunft auszuschließen. Von 2019 bis 2025 seien sieben Milliarden Euro gezielt in moderne Kontrollsysteme und die Verbesserung der Compliance-Infrastruktur investiert worden, um die Lücken der Vergangenheit zu schließen. Die Bank betont zudem, dass sie sich heute als "eine andere Bank" verstehe und sich strikt an die gesetzlichen Vorschriften halte. Zu den spezifischen Kundenbeziehungen der Vergangenheit äußert sich die Bank derzeit nicht weiter, verweist aber auf die enorme finanzielle Anstrengung, die in die Sicherheit des heutigen Geschäftsbetrieß geflossen ist.

Folgen für die Glaubwürdigkeit der Bank

Trotz der betonten Investitionen und der behaupteten kulturellen Erneuerung bleibt die Glaubwürdigkeit der Deutschen Bank durch die Enthüllungen erheblich belastet. Die Kombination aus internen Warnungen, die ignoriert wurden, und der Haltung des heutigen Chefs aus der Vergangenheit erzeugt ein Bild von institutioneller Fahrlässigkeit. Für die Finanzwelt und die Aufsicht behörden bleibt fraglich, ob die sieben Milliarden Euro an Investitionen ausreichen, um das volle Ausmaß des Vertrauensverlusts zu kompensieren. Die Recherche zeigt, dass die Trennlinie zwischen profitabler Geschäftspolitik und risikobewusster Kontrolle in der Vergangenheit oft verwischt wurde. Die Bank steht nun unter der Lupe, um nachzuweisen, dass ihre jetzigen Standards nicht nur theoretisch, sondern auch in der praktischen Anwendung gegen hochgradig riskante Geschäftsbeziehungen bestehen.