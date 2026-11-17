Interne Dokumente zeigen Telefonate zwischen Friedrich Merz und Deutsche Bank CEO Christian Sewing. Die 15 Millionen geleakten Dateien enthüllen politische Netzwerke und strategische Absprachen aus dem Jahr 2018 zur Krisenbewältigung der Bank.

Ein massiver Datenschutzvorfall bei der Deutschen Bank hat bisher geheime Kommunikationswege offengelegt. Die Freigabe von 15 Millionen internen Dokumenten, E-Mails und vertraulichen Kontaktlisten gewährt unprecedented Einblicke in die inneren Strukturen des Finanzkonzerns. Insbesondere die geschäftlichen und politischen Verflechtungen der Führungsebene rücken in den Fokus der öffentlichen Debatte.

Ein zentraler Befund dieser Recherchen betrifft die Beziehung zwischen dem heutigen Bundeskanzler Friedrich Merz und Christian Sewing. Derzeitiger Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank war bereits 2018 eng mit Merz verbunden. In den geleakten Akten wird ein "sehr gutes und langes Telefonat" zwischen beiden Parteien dokumentiert, das auf enge Kooperation und gegenseitige Unterstützung hindeutet.

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Chronologie der Kontakte im April 2018

Die dokumentierten Ereignisse beginnen am 14. April 2018. Zu diesem Zeitpunkt hatte Christian Sewing das Bankhaus frisch von John Cryan übernommen. Kurze Zeit später wandte sich Sewing per E-Mail an seine rechte Hand, Frank Kuhnke, der im Alter von 59 Jahren eine Schlüsselposition innehatte. Der Betreff dieser internen Nachricht lautete "am Vorabend" und diente der internen Abstimmung strategischer Ziele.

Zu jenem Zeitpunkt bekleidete Friedrich Merz noch keine politische Regierungsfunktion. Er fungierte als Aufsichtsratschef der deutschen Tochtergesellschaft des Investmentriesen Blackrock. Die politische Laufbahn des Sauerländers begann erst später, als er für den CDU-Vorsitz kandidierte und letztlich in das Amt des Bundeskanzlers aufstieg. Diese Timeline ist relevant, um den Kontext der damaligen Interaktionen einzuordnen.

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Strategische Absprachen und Krisenmanagement

In der genannten E-Mail beschreibt Christian Sewing eine klare Zusage seitens von Friedrich Merz. Merz habe ihm seine "vollste" Unterstützung zugesagt. Der heutige Bundeskanzler habe in "unfassbar deutlicher Sprache" klargemacht, dass der Erhalt und die Stabilisierung der Deutschen Bank ein gesamtstaatliches Interesse darstellt. Dieses Statement unterstreicht die hohe politische Relevanz, die dem Finanzinstitut beigemessen wurde.

Christian Sewing führte weiter aus, dass Friedrich Merz und seine Umgebung verfügbar seien, whenever Hilfe benötigt wird. Es gehe um die Zukunft und die Bedeutung der Bank in Deutschland und Europa. Die Dokumentation zeigt, dass das Bankhaus versuchte, prominente politische Unterstützer für die Bewältigung interner Krisen und strategischer Neuausrichtungen zu gewinnen.

Politische Netzwerke und institutionelle Interessen

Die 15 Millionen Dokumente werfen ein Schlaglicht auf die komplexen politischen Kontakte und Netzwerke der Deutschen Bank. Sie demonstrieren, welche Bedeutung Christian Sewing prominenten Unterstützern wie Friedrich Merz bereits im Jahr 2018 beimaß. Diese Verbindungen sind Teil eines größeren Ökosystems, das Finanzwirtschaft und Politik eng miteinander verknüpft.

Die Enthüllungen bieten einen seltenen Blick hinter die Kulissen der Deutschen Bank. Sie machen deutlich, wie intensiv die Kommunikation zwischen Unternehmensführung und potenziellen politischen Entscheidungsträgern war. Die Dateien enthalten zudem Hinweise auf weitere unbekannte Netzwerke, die die Machstrukturen des Finanzsektors prägen. Die genauen Namen und Rollen der weiteren Akteure werden in den vollständigen Analysen der Spiegel-Recherchen weiter ausgeführt.