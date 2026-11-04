Deutsche Bank und Allianz: Kurse steigen nach US-Midterms

Aktien der Deutschen Bank und Allianz profitieren von US-Politik. Investoren wechseln von KI-Aktien in die Old Economy. Analyse der Treiber und Perspektiven.

Am Mittwoch verzeichneten die Aktienkurse der Deutschen Bank sowie der Allianz einen markanten Aufwärtstrend, der auf spezifische politische Entwicklungen in den Vereinigten Staaten zurückzuführen ist. Der plötzliche Anstieg wird primär durch das Ergebnis der dortigen Midterms (Zwischenwahlen) ausgelöst, bei denen die Demokratische Partei ihre Ziele erreichen konnte. Diese politische Verschiebung hat Anleger dazu bewegt, Kapital aus hochbewerteten Technologie- und Künstlichen Intelligenz-Werten abzufließen zu lassen.

Politische Signale treiben Old Economy

Die Kernursache für diese Umverteilung liegt in der Erwartungshaltung der Marktbeobachter, dass sich der massive Ausbau der Künstlichen Intelligenz in den USA unter einer demokratischen Mehrheitsverhältnisse verlangsamen könnte. Folglich suchen Investoren nach sichereren Häfen und setzen vermehrt auf sogenannte Old-Economy-Aktien. Zu dieser Gruppe traditioneller Sektoren zählen sowohl Finanzdienstleister als auch Versicherungsunternehmen, was direkt dem Kursverlauf der Deutschen Bank und der Allianz zugutekommt. Diese Werte galten zuvor als weniger anfällig für regulatorische Eingriffe im Tech-Bereich.

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Wandel der Anlegerstrategien

Bereits vor diesem aktuellen Sprung standen beide Titel unter starkem Druck, da die Befürchtung groß war, dass disruptive KI-Anwendungen wie Muse von Meta die Kundenbasis der etablierten Finanzhäuser schrumpfen ließen. Die aktuelle Marktentwicklung deutet jedoch auf eine Entwarnung hin. Durch die Umschichtungswelle an den Märkten verbessert sich die fundamentale Situation für diese Unternehmen spürbar. Viele Analysten gehen davon aus, dass dieser Trend nicht abrupt endet, sondern sich über mehrere Handelsperioden erstreckt, solange die makroökonomischen Rahmenbedingungen in den Vereinigten Staaten so interpretiert werden.

Technische Chartanalyse zeigt Potenzial

Auf technischer Ebene bestätigen die Charts der Deutschen Bank ihren jüngsten Ausbruch über die wichtige 200-Tage-Linie. Dieser Widerstandsbereich gilt oft als Indikator für einen langfristigen Trendwechsel von fallend zu steigend. Aufgrund dieses Momentum haben Analysten die Jahreshochs der Aktie bei 36 Euro ins Visier genommen. Sollte sich das aktuelle Kaufinteresse halten, besteht realistische Chance, diese Marke zu durchbrechen und neue Höhen zu erklimmen, was die technische Konfiguration weiter stabilisiert.

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Allianz folgt dem dynamischen Muster

Parallel dazu setzt die Allianz ihre deutliche Dynamik fort und nähert sich ebenfalls ihren jahresweiten Höchstständen. Das aktuelle Marktmomentum lässt darauf schließen, dass diese Marke bald überschritten werden könnte. Obwohl die genaue Höhe des weiteren Aufwärtspotenzials schwer exakt vorherzusagen ist, unterstützt die positive Stimmung im Sektor der traditionellen Wirtschaft die Bewertung. Die Kombination aus politischen Entlastungen und technischen Breakouts schafft ein günstiges Umfeld für beide Konzerne.

Herr Bernd Förtsch, Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, hat unmittelbar und mittelbar Positionen über die angesprochenen Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen. Er kann somit von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren. Dies verdeutlicht die direkte Betroffenheit der Unternehmensleitung von den beschriebenen Marktbewegungen und unterstreicht die Relevanz der aktuellen Analyse für alle Beteiligten am deutschen Finanzmarkt.