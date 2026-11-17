Interne Dokumente der Deutschen Bank zeigen massive Vorwürfe: Die Bank ignorierte Warnsignale bei Jeffrey Epstein. Mehr als 580 Millionen Dollar Transaktionen wurden als verdächtig gemeldet, ohne dass sofort gehandelt wurde.

Die Deutsche Bank steht im Zentrum eines neuen Skandals nach der Veröffentlichung interner Dokumente in einem massiven Datenleck. Laut Berichten der österreichischen Zeitung Der Standard hat das kreditgebende Institut trotz zahlreicher interner Warnungen an zwielichtigen Geschäftspraktiken festgehalten. Im Fokus der Ermittlungen steht dabei insbesondere die langjährige und komplexe Beziehung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, der 2019 verstarb. Die Enthüllungen werfen schwerwiegende Fragen zur Compliance-Kultur und zu den internen Kontrollmechanismen des Frankfurter Finanzkonzerns auf.

Massive Geldwäsche-Verdachtsmeldungen bleiben folgenlos

Die Deutsche Bank hat zwischen Oktober 2013 und Mai 2019 insgesamt 21 Meldungen zum Verdacht auf Geldwäsche gegenüber den zuständigen Behörden eingereicht. Diese Meldungen bezogen sich auf rund 3000 einzelne Transaktionen, die im System des Bankkunden Jeffrey Epstein abgewickelt wurden. In internen Vermerken, die jetzt öffentlich wurden, räumten Bankmitarbeiter offen ein, dass diese Meldungen nur aufgrund von negativer Presseberichterstattung erfolgt seien. Ein interner Hinweis lautete wörtlich: Ohne diese mediale Aufmerksamkeitslage wäre von einer Meldung vermutlich abgesehen worden. Dies deutet darauf hin, dass operative Risikohinweise im Bankalltag oft ignoriert wurden, solange kein öffentlicher Druck bestand.

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Ein noch signifikanteres Detail betrifft den Umfang der beobachteten Finanzströme. Die Bank meldete intern insgesamt 581,9 Millionen US-Dollar an Transaktionen als verdächtig. Dieser Betrag ist mehr als doppelt so hoch wie zuvor öffentlich bekannt war. Jeffrey Epstein war für die Bank als "Key Client", also als besonders wichtiger Kunde, eingestuft. Er nutzte dafür mehr als 40 aktive Konten, über die er die Geldflüsse seines Systems aus sexueller Ausbeutung abwickelte. Dabei kamen teils sehr hohe Barabhebungen vor, die als klassisches Merkmal für Geldwäsche oder die Verschleierung von Vermögensquellen gelten.

Ignorierte Vorwarnsignale vor der Kunden-Onboarding-Phase

Als die Deutsche Bank Jeffrey Epstein 2013 offiziell als Kunde aufnahm, waren der Bank bereits umfangreiche Kenntnisse über seine kriminelle Vergangenheit vorliegend. Epstein hatte sich 2008 im US-Bundesstaat Florida schuldig bekannt, eine Minderjährige zur Prostitution angestiftet zu haben. Für diese Straftat verbüßte er eine Gefängnisstrafe. Dennoch wurde er vom Großbankier als Kunde akzeptiert, obwohl weitere Gerüchte überSexverbrechen an Minderjährigen bereits in der Finanzbranche zirkulierten, bevor das Konto eröffnet wurde. Diese Faktenlage stellt die Due-Diligence-Prüfverfahren der Bank in Frage, die eigentlich dazu dienen sollten, Risiken frühzeitig zu identifizieren und abzuwehren.

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Trotz des wachsenden Drucks und der medialen Enthüllungen im Jahr 2018, die Epsteins kriminelles und sexuell ausbeuterisches System massiv unter Druck setzten, kündigte die Deutsche Bank die Geschäftsbeziehung erst verspätet. Interne Dokumente zeigen, dass Epsteins lokaler Kundenberater noch Referenzschreiben an andere Institutionen schickte. In diesen Schreiben wurde bestätigt, dass ihm "keine Probleme im Zusammenhang mit der Führung oder Nutzung der Konten bekannt" seien. Dies geschah trotz der Tatsache, dass der verantwortliche Mitarbeiter intern bereits über verdächtige Transaktionen auf den Konten des Kunden informiert war. Die Diskrepanz zwischen interner Information und externer Kommunikation ist ein zentraler Kritikpunkt in den aktuellen Ermittlungen.

Zeitverzögerte Trennung unter dem Codenamen Projekt Ontario

Die vollständige Trennung von Jeffrey Epstein verlief für die Deutsche Bank zeitlich extrem verzögert. Als die US-Behörden Epstein im Juli 2019 wegen des Verdachts auf Sexhandel mit Minderjährigen festnahmen, war die Kündigung der Konten bei der deutschen Großbank noch nicht vollzogen. Erst drei Tage nach der Festnahme, am 9. Juli 2019, schloss die Deutsche Bank die letzten Konten des Sträflings. Die interne Aufarbeitung und Überwachung dieser spezifischen Kundenbeziehung lief unter dem eigenen Codenamen "Projekt Ontario". Diese Verzögerung von mehreren Tagen nach einer bundesweiten Festnahme durch US-Justizbehörden wirft die Frage auf, wie schnell und proaktiv ein Großkonzern auf drastische juristische Veränderungen reagieren muss.

Das Institut verweist in seiner aktuellen Stellungnahme darauf, dass sich die Geschäftspraktiken fundamental gewandelt haben. Unter der Führung von Vorstandschef Christian Sewing habe die Bank einen "fundamentalen Wandel" in ihrer Risikokultur vollzogen. Um diese Sicherheit zu gewährleisten, seien zwischen 2019 und 2025 sieben Milliarden Euro in die Verbesserung von Kontrollsystemen investiert worden. Die Bank betont, dass sie heute "eine andere Bank" sei und viele der angezeigten Vorgänge bereits lange zurücklägen und mit den Behörden aufgearbeitet worden seien. Zu einzelnen historischen Kundenbeziehungen äußert sich das Management jedoch nicht weiter, um aktuelle rechtliche Prozesse nicht zu gefährden.