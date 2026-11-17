Umfangreiche Leaks offenbaren historische Risiken bei der Deutschen Bank: Geschäfte mit Russland, Trump und Epstein. CEO Christian Sewing verteidigt die Bank.

Die Deutsche Bank und ihr Vorstandsvorsitzender Christian Sewing stehen im Mittelpunkt einer heftigen Debatte, nachdem Medien am Dienstag umfangreiche Datenleaks veröffentlichten. Diese Enthüllungen werfen neue Zweifel an der Wirksamkeit interner Kontrollmechanismen und der Geschäftspraktiken des größten deutschen Kreditinstituts auf. Die Dokumente legen nahe, dass die Bank über Jahre hinweg potenziell kriminellen Netzwerken den Zugang zu ihren Kanälen ermöglicht hat.

Historische Risiken und Russlankontakte

Die veröffentlichten Unterlagen zeigen, dass die Deutsche Bank versuchte, das Geschäft mit Russland noch kurz vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs deutlich auszubauen. Dabei vergab die Bank über Jahrzehnte hinweg Kredite in Höhe von mindestens 2,25 Milliarden Euro an Unternehmen, die mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Verbindung stehen. Diese langjährige finanzielle Verflechtung steht nun im Fokus der Kritik, da sie Fragen nach der Due Diligence und den Compliance-Richtlinien des Hauses aufwirft.

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Zusätzlich zu den Russsland-Geschäften dokumentieren die Leaks den aggressiven Umgang mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nahestehenden Personen. Es wird berichtet, dass die Bank Dokumente des Staatsoberhauptes versehentlich an einen externen Berater geschickt hat. Dieser Vorfall unterstreicht die in den Medien diskutierten Schwächen im Umgang mit sensiblen Daten und hochpolitischen Figuren.

Donald Trump und Sicherheitslücken

Ein weiterer schwerwiegender Vorfall betrifft die Geschäftsbeziehung zu Donald Trump. Der US-Präsident beantragte im Dezember 2016 bei der Bank eine Aufstockung eines Millionenkredits sowie die Verlängerung der Laufzeiten von drei weiteren Krediten. Besonders niedrig verzinst wurden diese Kredite für Immobilienprojekte gewährt, da die Banker annahmen, Trump diene aufgrund seiner weltweiten Kontakte als hervorragende Quelle für Neukunden.

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Im Jahr 2017 veranlasste ein Mitarbeiter der Deutschen Bank einen schweren Datenschutzvorfall, als er versehentlich einen Download-Link zu Steuerunterlagen von 1.586 Bankkonten an einen externen Steuerberater in den USA schickte. Unter den betroffenen Konten befanden sich auch Unterlagen von drei Konten von Donald Trump. Dies geschah in einer Zeit, in der sich der spätere US-Präsident vehement geweigert hatte, seine Steuererklärungen offenzulegen, was die Sensibilität der Daten weiter erhöhte.

Geschäfte mit Jeffrey Epstein und interne Kritik

Auch die Verbindung zur sexuellen Straftäter Jeffrey Epstein wird in den Dokumenten detailliert beschrieben. Die Deutsche Bank war lange Zeit die wichtigste US-Bank für Jeffrey Epstein und vergab Kredite an mit ihm verbundene Unternehmen. Interne Berichte zeigen, dass Führungskräfte des Geldhauses sehr wohl skeptisch waren, da Epstein bereits eine Haftstrafe wegen Anstiftung zur Prostitution verbüßt hatte. Trotz dieser Bedenken genehmigten sie die Geschäfte, bis der Fall für die US-Bank JPMorgan zu heiß wurde.

Im Nachhinein stellte die Deutsche Bank 3.135 verdächtige Transaktionen fest. Daraufhin schloss die Bank die Konten im Dezember 2018 endgültig. Dieser Schritt kam jedoch erst, nachdem internationale Medien wie das Manager Magazin und ZDF frontal die Vorgänge intensiv recherchiert hatten. Zwei Whistleblower, die die Daten an die Medien gaben, erklärten, sie hätten im öffentlichen Interesse gehandelt, um speziell den Umgang mit russischen Oligarchen und anderen problematischen Kunden aufzudecken.

Reaktion der Bankleitung und Ausblick

Die Deutsche Bank erklärte am Dienstag grundsätzlich, dass die Sachverhalte, die im Mittelpunkt der Medienberichte stehen, viele Jahre zurücklägen. In einigen Fällen sogar zwei Jahrzehnte. Unter der Führung von Christian Sewing habe die Bank einen grundlegenden Wandel durchlaufen und dabei zwischen 2019 und 2025 sieben Milliarden Euro in ihre Kontrollsysteme investiert. Das Geldhaus betonte, heute eine andere Bank zu sein.

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Alexander Wynaendts, der Aufsichtsratsvorsitzende des DAX-Konzerns, stellte sich hinter CEO Christian Sewing. Er versicherte, dass es seit Beginn seiner Amtszeit im Mai 2022 keine einzige Entscheidung von Christian Sewing gegeben habe, die Anlass zu Bedenken gegeben hätte. Die Bank sieht sich nun der Aufgabe gestellt, das Vertrauen von Kunden und Aufsichtsbehörden nach den schweren Vorwürfen der letzten Tage vollständig wiederherzustellen.