Die deutsche Herrenbasketballnationalmannschaft sichert sich unter Bundestrainer Álex Mumbrú mit einem Sieg in Lettland vorzeitig die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2027.

Die deutsche Basketballnationalmannschaft hat ihren Platz bei der Weltmeisterschaft 2027 in Katar bereits vorzeitig gesichert. Das entscheidende Signal setzten die Akteure im Rahmen der EM-Qualifikation mit einem knappen 78:76-Erfolg (Halbzeit: 34:28) beim Gastgeber Lettland. Durch diesen Sieg in Riga ist der Tabellenführer in der Gruppe K unangreifbar geworden. Mit acht Siegen aus neun Spielen können die Gegner die ersten drei Plätze nicht mehr verdrängen.

Strategische Umstellung und Taktische Führung

Bundestrainer Álex Mumbrú vertraute in diesem entscheidenden Spiel auf eine veränderte Rotation. Die deutsche Auswahl benötigte ein gesamtes Viertel, um in den nötigen Schwung zu kommen. Vom Team des Europameisters von 2022 standen in der Startaufstellung lediglich Andreas Obst und Oscar da Silva auf dem Parkett. Profis wie Dennis Schröder fehlten, was den Fokus auf die verfügbaren Kadermitglieder legte.

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Die NBA-Spieler um Schröder sowie Bayern-Mann Andreas Obst sorgten nach einem ausgegungenen ersten Durchgang für die erste klare Dominanz. Mit sieben Punkten in Folge drehten die Deutschen die Partie und übernahmen mit 23:17 die Führung. Bis zur 17. Minute konnte sich die deutsche Mannschaft sogar mit elf Punkten absetzen (32:21), was einen souveränen Verlauf andeutete.

Entspannung durch Top-Scorer Obst

Andreas Obst war mit 25 Punkten der Topscorer der Partie und sorgte immer wieder für wichtige Punkte. Er zeigte dabei eine hohe Effektivität und stabilisierte die Offensive der DBB-Auswahl in kritischen Phasen. Seine Leistungen waren entscheidend, um die Führung in der zweiten Halbzeit zu verteidigen und den Druck auf die lettischen Gegner aufrechtzuerhalten.

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Die Spannung erinnerte stark an das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. Bei der Weltmeisterschaft 2023 zitterte sich die Nationalmannschaft im Viertelfinale mit einem hauchdünnen 81:79-Sieg gegen Lettland zum Weiterkommen. Auch diesmal erwies sich das Spiel als extrem eng und forderte von beiden Seiten viel Disziplin und Konzentration bis zur letzten Sekunde.

Konter und Wende durch Delow und Sengfelder

In der Schlussphase der Partie sorgten eine durchwachsene Freiwurfquote und zu viele leichte Ballverluste für Probleme. Siebeneinhalb Minuten vor dem Ende glitt die Führung ins Wanken und die Letten glichen mit einem 61:61-Ausgleich aus. Die deutsche Reaktion darauf fiel deutlich entschlossener aus als in der ersten Halbzeit.

Malte Delow aus Berlin entschied mit einem erfolgreichen Distanzwurf die Wende zugunsten Deutschlands. Anschließend beendete Christian Sengfelder von San Pablo Burgos eine weitere Schwächephase der Mannschaft. Die Kombination aus Außenwürfen und sicherem Spiel im Aufbauspiel stabilisierte die deutsche Defensivperformance und ließ keine Hoffnung auf einen lettländischen comeback aufkommen.

Entscheidung in den letzten Sekunden

Zwölf Sekunden vor der Schlusssiree stand es 78:73 für Deutschland, als die Ballbesitzverhältnisse eigentlich zur Ruhe kamen. Ein unnötiger Abspielfehler sorgte jedoch kurzzeitig für Neugier. Drei Punkte der Letten ließen die Partie bis zur Siree spannend werden, doch die Gastgeber verpassten mit einem Distanzwurf den möglichen Ausgleich.

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Wie schon bei der WM 2023 feierte am Ende die deutsche Mannschaft den Sieg. Die WM-Endrunde findet vom 27. August bis zum 12. September 2027 in Katar statt. Die vorzeitige Qualifikation ist ein wichtiger Meilenstein für die deutsche Basketball-Bundesliga und das nationale Team.