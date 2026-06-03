Deutsche Bayern-Profis planen Übernahme eines portugiesischen Erstligisten

Drei ehemalige Bayern-Profis, Thomas Müller, Mats Hummels und Ex-Bayern-Torwart Yann Sommer, planten gemeinsam mit einer Investorengruppe die Übernahme von Estrela Amadora. Sie verfolgten das Ziel, den Verein nachhaltig weiterzuentwickeln.

Ein portugiesischer Erstligist könnte bald Unterstützung aus Deutschland erhalten. Drei ehemalige Bayern-Profis, Thomas Müller , Mats Hummels und Ex-Bayern-Torwart Yann Sommer , planten gemeinsam mit einer Investorengruppe die Übernahme von Estrela Amadora .

Die drei ehemaligen Bayern-Profis würden dabei als strategische Investoren auftreten und ihre Erfahrung, ihr Netzwerk sowie ihre öffentliche Reichweite einbringen. Sie verfolgten das Ziel, den Verein nachhaltig weiterzuentwickeln. Der Klub hatte den Klassenerhalt in der vergangenen Saison nur knapp geschafft. Künftig soll sich die Mannschaft in der portugiesischen Liga etablieren und den Sprung unter die Top 8 schaffen.

Die finanziellen Mittel für die Übernahme und die geplanten strukturellen Maßnahmen sollen überwiegend von zwei bis drei Lead-Investoren bereitgestellt werden. Eine zentrale Rolle bei der Entstehung des Projekts wird Johannes Mösmang zugeschrieben. Er soll die verschiedenen Beteiligten zusammengebracht haben. Der aktuelle Player-Manager des FC Bayern könnte künftig nach Portugal wechseln und dort eine Managementfunktion bei Estrela Amadora übernehmen.

Die Verantwortlichen des FC Bayern wurden über die Pläne bereits informiert und würden ihm für diesen Karriereschritt keine Hindernisse in den Weg legen. Eine endgültige Einigung steht zwar noch aus, die Verhandlungen befinden sich jedoch bereits in vollem Gange. Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko werden die beiden Weltmeister zudem gemeinsam als Experten für Magenta TV auftreten





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