Deutsche Berufsorchester und -chöre: Trotz Wiederbelebung des Konzertbetriebs gibt es finanzielle Bedenken

Die deutsche Musikszene erholt sich nach der Pandemie, doch finanzielle Sorgen belasten Orchester und Chöre. Die Anzahl der Konzerte erreicht nahezu das Vorkriseniveau, doch die öffentliche Förderung sinkt. Dies könnte zu Absagen von Eigenproduktionen und Festivals führen und die Kunstentwicklung gefährden.

Die deutschen Berufsorchester und -chöre hatten in der Saison 2023/24 insgesamt rund 15.000 Konzerte und Veranstaltungen durchgeführt. Laut der Deutschen Musik- und Orchestervereinigung Unisono in Berlin liegt die Gesamtzahl damit nur knapp unter dem Vor-Corona-Niveau. Diese Erkenntnis stammt aus der ersten bundesweiten Konzertumfrage seit der Corona-Pandemie.

Unisono-Geschäftsführer Gerald Mertens sagte: 'Die Zahlen zeigen, dass der Konzertbetrieb der Orchester und Rundfunkklangkörper wieder rund läuft, vielerorts auch mit erfreulich hoher Auslastung.' Doch Mertens äußert Sorgen bezüglich zunehmende finanziellen Einschnitten bei der öffentlichen Förderung. Sollten deswegen Konzerthäuser, Opern und Orchester Eigenproduktionen und Festivals absagen müssen, sei dies laut ihm kontraproduktiv für eine gesunde künstlerische Entwicklung und für die Gewinnung von mehr Publikum. 'Kurz: Dem klassischen Konzertbetrieb droht kein Publikumsschwund, sondern gegenwärtig der Rotstift.' Neben der auskömmlichen Finanzierung von Orchestern, Opern und Konzerthäusern wachsen laut dem Geschäftsführer die Sorgen um den baulichen Zustand vieler Spielstätten. München brauche dringend einen neuen großen Konzertsaal, Stuttgart und Düsseldorf benötigten demnach neue Musiktheater. Die Konzertstatistik von Unisono basiert auf einer Vollerhebung bei 129 Berufsorchestern, 7 Rundfunkchören ohne Musiktheater sowie 2 weiteren Ensembles. Sie wurde zwischen September 2024 und Januar 2025 online durchgeführt





