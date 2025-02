Deutsche Biathleten auf Medaillensuche bei den Weltmeisterschaften

Das deutsche Biathlon-Team geht mit einer starken Delegation und den Bronzemedaillengewinnern Justus Strelow und Philipp Nawrath in die Weltmeisterschaften. Nach dem Erfolg in der Mixedstaffel wollen die deutschen Athleten auch in den Einzelrennen angreifen. Johannes Thingnes Bö ist der Topfavorit im Sprint und der Verfolgung.

Die deutschen Biathle ten gehen mit einem ambitionierten Team in die ersten Einzelrennen der Weltmeisterschaften . An der Spitze stehen die Bronzemedaillengewinner Justus Strelow und Philipp Nawrath, die sowohl im Sprint am Samstag als auch in der Verfolgung am Sonntag am Start sind. Zu den weiteren Startern im Sprint zählen die laufstarken Philipp Horn und Danilo Riethmüller. Johannes Kühn verzichtet auf die ersten Einzelrennen und startet frühestens im Einzel am Mittwoch.

Der Norweger Johannes Thingnes Bö, der mit seiner 21. Goldmedaille zum alleinigen Rekordweltmeister aufsteigen könnte, ist der Topfavorit in seinem letzten Großereignis. Bislang teilt er sich die Bestmarke mit seinem Landsmann Ole Einar Björndalen. Aus dem deutschen Team hat Nawrath nach seinem dritten Platz im Vorjahressprint von Lenzerheide die besten Chancen. Ihm und Riethmüller gelang in diesem Winter jeweils einmal der Sprung aufs Podest in Einzelrennen. Nawrath und Schlussläufer Strelow hatten zum Auftakt der WM gemeinsam mit Selina Grotian und Franziska Preuß Bronze in der Mixed Staffel gewonnen. Auch im Sprint soll eine Überraschung gelingen. „Viel ist möglich“, betont Sportdirektor Felix Bitterling. „Vielleicht mal ein Tag, wo die Allerbesten wie die Norweger und Franzosen keine Sternstunde haben. Aber diese Tage gibt es, die gibt es bei jeder WM. Unsere Aufgabe ist es, an diesem Tag einfach da zu sein. Von daher gehe ich positiv rein.





SPORT1 / 🏆 109. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Biathle Weltmeisterschaften Deutschland Medaillen Johannes Thingnes Bö

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutsche Ski-Stars verpassen bei Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm die MedailleEmma Aicher und Lena Dürr verpassen bei den Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm knapp die erste deutsche Medaille im Teamwettbewerb der Kombi.

Weiterlesen »

Strelow bestes Ergebnis für deutsche Biathleten beim Saisonauftakt in RuhpoldingJustus Strelow erreichte beim ersten Weltcup-Rennen der Saison in Ruhpolding als bester deutscher Biathlet Platz elf. Der Sieg ging an den fehlerfreien Norweger Vebjörn Sörum, gefolgt vom Franzosen Emilien Claude und dem Letten Andrejs Rastorgujevs.

Weiterlesen »

Deutsche Biathleten enttäuschen beim HeimweltcupTrotz hoher Erwartungen schnitten die deutschen Biathleten beim Heimweltcup in Ruhpolding schwach ab. Fehlschüsse kosteten ihnen den Podestplatz. Die Hoffnungen ruhen nun auf Franziska Preuß, die am Donnerstag in ihren Heimweltcup startet.

Weiterlesen »

Deutsche Biathleten zeigen in Ruhpolding verbesserten AuftrittNach enttäuschenden Ergebnissen in Oberhof zeigten die deutschen Biathlon-Männer in Ruhpolding erste positive Signale. Justus Strelow startete mit einem starken Auftritt und erreichte Platz elf. Johannes Kühn lief auf Platz 17. Johannes Thingnes Bö hingegen musste einen Rückschlag hinnehmen und landete weit abgeschlagen auf Rang 85.

Weiterlesen »

Deutsche Biathleten auf Heim-Weltcup-Wochenende in RuhpoldingNach dem enttäuschenden ersten Heimweltcup-Wochenende in Oberhof setzen die deutschen Biathleten ihre Hoffnungen auf das zweite Heim-Weltcup-Wochenende in Ruhpolding. Der Fokus liegt auf einer verbesserten Leistung und der Rückkehr auf das Podium.

Weiterlesen »

Deutsche Biathleten feiern ersten Staffel-PodestplatzDie deutsche Biathlon-Mannschaft erkämpfte sich beim Heim-Weltcup in Ruhpolding den ersten Podestplatz in der Staffelwertung. Nach zwölf Nachlädern erreichten sie Platz drei hinter den überlegenen Franzosen und den Schweden.

Weiterlesen »