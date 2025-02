Deutsche Biathleten mit Rücken gegen die Wand bei der WM

Das deutsche Biathlon-Team steht vor großen Herausforderungen bei der Weltmeisterschaft in Lenzerheide. Nach der Verletzungs-Absage von Philipp Nawrath, kämpfen die deutschen Athleten mit schwacher Form und Schießproblemen. Während Franziska Preuß mit ihren Erfolgen Ruhe ins Team bringt, müssen die Männer nun liefern.

Das deutsche Biathlon-Team steht vor großen Herausforderungen bei der Weltmeisterschaft in Lenzerheide. Philipp Nawrath, einer der deutschen Hoffnungsträger, musste aufgrund einer Verletzung absagen. Das bedeutet einen großen Rückschlag für das Team, das ohnehin mit schwacher Form in die WM gestartet ist. Neben Nawrath konnte sich im Verfolgungsrennen nur Philipp Horn unter den besten Deutschen platzieren. Die Probleme des deutschen Teams liegen vor allem im Schießen.

Trainer Jens Filbrich spricht von „mentalen Schwierigkeiten“, die die Athleten im Wettkampf plagen. Während Franziska Preuß mit ihren Erfolgen Ruhe ins deutsche Team bringt, müssen die Männer nun liefern. Das Ziel ist es, zumindest in der Staffel eine Medaille zu gewinnen. Philipp Horn setzt auf die Mannschaft und glaubt an die Chance, im entscheidenden Rennen vorne mitzufahren. Die letzte deutsche Goldmedaille im Biathlon stammt von Arnd Peiffer im Jahr 2019. Kann das deutsche Team in diesem Jahr die alte Ehre wiederherstellen?





