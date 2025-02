Deutsche Biathleten setzen auf Zobel in der zweiten WM-Woche

Nach einer enttäuschenden ersten Woche bei den Biathlon-Weltmeisterschaften setzen die deutschen Biathleten mit Nachrücker David Zobel in der zweiten Woche auf einen Neuanfang. Philipp Nawrath wird im Einzel am Mittwoch pausieren, um sich von einer Erkrankung zu erholen. Das Team fokussiert sich auf die Staffel und hofft auf Medaillenchancen.

Die deutschen Biathleten gehen mit Nachrücker David Zobel in die zweite Woche der Biathlon - Weltmeisterschaft en. Wie der Deutsche Skiverband am Montagmorgen mitteilte, wird der 28-Jährige im Einzel am Mittwoch Philipp Nawrath ersetzen. Nawrath sei 'nach wie vor etwas angeschlagen und ist noch nicht wieder bei seinen 100 Prozent, was man auch im Verfolger läuferisch deutlich sehen konnte', sagte Sport direktor Felix Bitterling.

Mit den Plätzen 18 und 44 sei es nach seiner Krankheit in der WM-Vorbereitung 'nicht der Philipp, so wie wir ihn kennen', führte Bitterling aus. Deshalb habe man in Absprache mit Teamarzt Jan Wüstenfeld entschieden, den 32-Jährigen mit Blick aufs Wochenende mit Staffel und Massenstart im Einzel rauszunehmen. Da vermutlich auch Justus Strelow mit Blick auf die größere Medaillenchance im Single Mixed am Donnerstag geschont werden soll, wurde eine Nachnominierung nötig. Philipp Horn, Danilo Riethmüller und Johannes Kühn besetzen die vier DSV-Startplätze. Für Kühn ist es nach seiner Pause in Sprint und Verfolgung der WM-Einstand in der Roland Arena.Ihre verkorkste erste Woche wollten die deutschen Biathleten nur noch abhaken. 'Doppelten Strich drunter', forderte Bitterling: 'Froh sein, dass es in der Mixed geklappt hat und sich jetzt neu aufsetzen. Die Rennen gehen alle bei Null wieder los.' Gerade in Richtung Staffel müsse das Team 'ein anderes Mindset am Schießstand haben, sonst wird es schwer. Aber wir geben auf keinen Fall die zweite Woche auf, bevor sie gestartet ist', sagte der Sportdirektor. Die besten Resultate waren die Ränge 17 und 18. Damit könne 'man bei einer WM überhaupt nicht zufrieden sein. Da geht es um Medaillen und alles andere interessiert eigentlich nicht', sagte Horn nach seiner Aufholjagd im Verfolger. Insbesondere der Sprint sei 'total enttäuschend' verlaufen. 'Es waren da neun Nationen besser als die Deutschen und das ist einfach nicht unser Anspruch.''Wir haben vielleicht nicht den Superstar momentan, der in den Einzelrennen alles abräumt. Aber wir sind eine sehr homogene Mannschaft, die durchweg stark ist, wenn wir unsere Leistungen hinkriegen. Da bin ich guter Dinge und dann haben wir in der Staffel absolut die Chance vorne reinzulaufen.' Die schlechten Rennen seien nun 'hoffentlich abgehakt', sagte Nawrath nach Platz 44 im Verfolger. Der nach acht Fehlern sogar noch sechs Plätze weiter hinten gelandete Riethmüller ging hart mit sich ins Gericht. 'Von vorne bis hinten beschissen', haderte der 25-Jährige: 'Ein Rennen für die Katz.' Er mache sich selbst einige Vorwürfe. 'Es sind meine eigenen Fehler, meine eigene Dummheit auch', motzte der Wahl-Oberhofer.





Eurosport_DE / 🏆 89. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Biathlon Weltmeisterschaft Deutschland David Zobel Philipp Nawrath Staffel Medaillenchance

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

'Das darf nicht sein': Deutsche Biathleten liefern indiskutables Schießen abDie Bedingungen sind perfekt, das Ergebnis ist desaströs: Die deutschen Biathlon-Herren lassen im Sprint von Antholz am Schießstand große Chancen aus, sich in WM-Form zu bringen. Philipp Horn wird als Elfter noch bester der sechs DSV-Starter.

Weiterlesen »

Deutsche Biathleten weiterhin ohne Erfolg - Schießfehler belasten Männer im Sprint von AntholzDie deutschen Biathleten hatten im Sprint von Antholz erneut Schwierigkeiten, mit der Weltspitze mithalten zu können. Während die Frauen unter den Top-Ten landeten, blieb für die Männer kein einziger im Rennen ohne Strafrunden. Philipp Horn war mit dem elften Platz der beste Deutsche.

Weiterlesen »

Deutsche Biathleten enttäuschen bei Laegreid-SiegDie deutschen Biathleten laufen in Antholz weiter hinterher. Beim Sieg des Norwegers Sturla Holm Laegreid war Philipp Horn auf Platz elf im Verfolgungsrennen bester Deutscher.

Weiterlesen »

Weniger Personalsorgen: Deutsche Biathleten für WM gerüstetDie besten Biathleten Deutschlands dürfen vor dem Start der Medaillenjagd aufatmen: Die zuletzt angeschlagenen Julia Tannheimer und Danilo Riethmüller machen wieder einen besseren Eindruck.

Weiterlesen »

Weniger Personalsorgen: Deutsche Biathleten für WM gerüstetLenzerheide - Die besten Biathleten Deutschlands dürfen vor dem Start der Medaillenjagd aufatmen: Die zuletzt angeschlagenen Julia Tannheimer und Danilo Riethmüller machen wieder einen besseren Eindruck.

Weiterlesen »

Biathlon-WM: Deutsche Biathleten melden sich fitBeim letzten Vor-WM-Weltcup der Biathleten mussten ein paar der deutschen Starter erschöpfungs- und infektbedingt pausieren. Nun haben sie sich zurückgemeldet - mit einer Ausnahme.

Weiterlesen »