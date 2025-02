Deutsche Biathleten sichern sich Bronze in der Mixed-Staffel

Die deutsche Biathleten-Mixed-Staffel hat sich in der Schweiz die Bronzemedaille gesichert. Das deutsche Team lieferte sich einen spannenden Kampf um die Medaillen mit Tschechien und Norwegen. Justus Strelow schoss sich am Ende auf die Bronzeposition, wobei er Johannes Thingnes Bö aus Norwegen knapp hinter sich hielt.

Diese Mixed-Staffel war aus deutscher Sicht nicht an Dramatik zu überbieten: Selina Grotian, Franziska Preuß, Philipp Nawrath und Justus Strelow machten es spannend. Während Titelverteidiger Frankreich einsam an der Spitze lief, lieferten sich die anderen Nationen einen erbitterten Kampf um Silber und Bronze. Bei strahlendem Sonnenschein und Plusgraden startete Grotian für die deutsche Mannschaft, nach vier Nachladern übergab sie an Position vier liegend an Preuß.

Auch Preuß zeigte dann einen soliden Auftritt und hielt ihre Mannschaft im Kampf um die Medaillen. Nachdem Nawrath nur gerade so eine Strafrunde vermeiden konnte, kam der große Auftritt von Strelow. Am Schießstand zeigte der 28-Jährige eine tadellose Leistung, lag auf Silberkurs und plötzlich wurde es zu einer ganz knappen Nummer. Der Tscheche Michal Krcmar rauschte von hinten heran und an Strelow vorbei. Und auch Norwegen mit Johannes Thingnes Bö war plötzlich, nachdem das Team nach zwei Strafrunden von Startläuferin Ingrid Landmark Tandrevold schon über zweieinhalb Minuten zurück auf dem 20 Platz lag, wieder im Rennen. Der Altmeister saß dem deutschen Schlussläufer im Nacken - doch Strelow mobilisierte die letzten Kräfte und rettete dem deutschen Quartett die Bronzemedaille. Völlig erschöpft wurde er im Schnee liegend von seinen Teamkollegen euphorisch geherzt. 'Es war so hart, ich bin froh, dass ich es ins Ziel geschafft habe', sagte Strelow im ZDF. Bö war am Ende nur noch 2,7 Sekunden hinter Strelow. Und Nawrath ergänzte: 'Gott sei Dank habe ich die Strafrunde vermieden, das war das absolut Wichtigste', sagte der Allgäuer. Das DSV-Team sorgte für ein erstes emotionales Highlight in der Schweiz, das selbst bei der so erfahrenen Preuß für Tränen in den Augen sorgte. 'Man merkt, dass der Druck da war. Es ist einfach schön, dass das heute geklappt hat', sagte Preuß mit feuchten Augen.





