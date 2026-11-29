Strelow zieht auf der Schlussrunde an Topstars vorbei – doch eine deutsche Athletin kämpft mit Tränen.

Nach einem Winter voller Enttäuschungen gelingt den deutschen Biathleten ein starker Weltcup-Auftakt. Vor allem Justus Strelow lässt die Konkurrenz staunen. Nach einem Winter voller Enttäuschungen legen die deutschen Biathleten einen starken Saisonstart hin.

Vor allem Justus Strelow sorgt bei der Konkurrenz für Staunen. Doch es fließen auch Tränen. Was für ein vielversprechender Start in den Biathlon-Winter! Nach den zahlreichen Enttäuschungen der vergangenen Saison haben die deutschen Biathleten zum Weltcup-Auftakt im finnischen Kontiolahti ihre starke Form unter Beweis gestellt.

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Beim Sprint über zehn Kilometer am Sonntag belegten Philipp Nawrath und Justus Strelow die Plätze vier und fünf. Nawrath fehlten lediglich 1,8 Sekunden aufs Podium.