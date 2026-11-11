Deutsche Biathlon-Damen: Neue Trainerin und IBU-Regeln prägen die Saison

Sandra Flunger führt das deutsche Biathlon-Team in eine neue Ära. Selina Grotian berichtet von schnelleren Abläufen am Schießstand trotz neuer Sicherheitsvorschriften der IBU.

Die deutsche Biathlon -Nationalmannschaft der Frauen startet mit einem fundamentalen Wandel in die neue Weltcupsaison. Der erste Wettkampf findet in Kontiolahti in Finnland statt und markiert den Beginn einer neuen Ära nach mehreren Rücktritten im Team. Die Deutsche Sporthochschule Köln ( DSV) hat als strategische Neuerung die Österreicherin Sandra Flunger als neue Cheftrainerin verpflichtet, um die Defizite des Teams zu beheben.

Schnellere Abläufe am Schießstand

Sandra Flunger hat bereits früh in ihrer Amtszeit die zentrale Schwachstelle der deutschen Athletinnen identifiziert. Sie erkannte, dass die Prozesse am Schießstand deutlich an Tempo verloren haben und dies die Gesamtleistung beeinträchtigt. Um diese Lücke zu schließen, konzentrierte sich die Vorbereitung intensiv auf die Optimierung der Bewegungsabläufe. Das Ziel war es, den Anschlag des Gewehrs zu beschleunigen und den ersten Schuss unter Zeitdruck effizienter abzusetzen.

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Selina Grotian bestätigt die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aus eigener Erfahrung. Die 22-Jährige erklärte gegenüber Eurosport, dass die Zusammenarbeit mit der neuen Trainerin dazu geführt habe, dass die technischen Handlungen nun flüssiger und schneller funktionieren. Sie betonte, dass die deutsche Mannschaft in der Vergangenheit oft als langsam wahrgenommen wurde, was durch die aktuellen Trainingsmethoden korrigiert werden soll.

Neue IBU-Sicherheitsregeln als Herausforderung

Neben den internen Optimierungen steht das Team vor einer externen Hürde. Die Internationale Biathlon-Union (IBU) hat für die aktuelle Saison verschärfte Sicherheitsvorschriften eingeführt. Diese Regel verlangt, dass die Athletinnen ihr Gewehr ausschließlich auf der Matte abnehmen und dort auch wieder vollständig montieren dürfen. Dieses Verfahren soll die Sicherheit am Schießstand erhöhen, stellt die Sportler jedoch vor neue logistische Aufgaben.

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In den Trainingsphasen hat sich gezeigt, dass Selina Grotian gut mit diesen neuen Anforderungen zurechtkommt. Sie äußerte Zufriedenheit sowohl mit der Trefferleistung als auch mit der Geschwindigkeit der Ausführung im Training. Dennoch wirkt die neue Vorschrift psychologisch belastend, da sie zusätzliche Konzentration erfordert. Wenn sich eine Athletin bewusst macht, dass sie jeden Schritt genau einhalten muss, kann dies die natürliche Routine am Schießstand stören.

Kampf um die Startplätze im Weltcup

Der Druck auf Selina Grotian ist enorm, da sie nicht automatisch für alle Rennen nominiert ist. Während Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Julia Tannheimer fest im Kader des DSV stehen, muss Grotian gegen Sophia Schneider, Marlene Fichtner, Anna Weidel und Julia Kink um die verbleibenden Tickets kämpfen. Dieser interne Wettbewerb wird durch ihre persönliche Vorgeschichte noch verstärkt. Nach einer schwierigen Vorsaison, die von einer schweren Corona-Infektion geprägt war, kämpft sie nun um ihre Rückkehr an die Spitze.

Grotian gibt offen zu, dass der größte Stressfaktor nicht von außen kommt, sondern aus ihrem eigenen Ehrgeiz resultiert. Sie fühlt sich selbst einen hohen Druck auf, weil sie klare Ziele erreichen will. Diese innere Motivation treibt sie an, birgt aber auch das Risiko, durch Überkonzentration oder Angst vor Fehlern die Performance zu beeinträchtigen. Die kommende Zeit in Kontiolahti wird zeigen, ob die Kombination aus neuer Trainerstrategie und gezieltem Mentaltraining den gewünschten Erfolg bringt.