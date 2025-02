Deutsche Biathlon-Mixed-Staffel startet mit Bronze in die WM

Die deutsche Biathlon-Mixed-Staffel hat bei der Biathlon-WM in Lenzerheide mit Bronze einen Traumstart in die Weltmeisterschaften gefeiert. Das Quartett um Laura Dahlmeier, Philipp Nawrath und Justus Strelow sicherte sich die erste Medaille in diesem Wettbewerb seit sechs Jahren.

Die deutsche Biathlon - Mixed-Staffel sicherte sich bei der WM in Lenzerheide die Bronzemedaille. Das deutsche Quartett musste sich im hart umkämpften Rennen den Teams aus Frankreich und Tschechien geschlagen geben. Doch trotz des zweiten Platzes, der die deutsche Mannschaft nicht auf den ersten Platz brachte, ist der dritte Platz ein beeindruckendes Ergebnis und ein vielversprechender Start in die Weltmeisterschaften .

Das deutsche Biathlon-Team feierte mit der Mixed-Staffel eine Traumstart in die Weltmeisterschaften in Lenzerheide. Selina Grotian, Philipp Nawrath und Justus Strelow sicherte sich die Bronzemedaille, die erste Medaille in diesem Wettbewerb seit sechs Jahren. \Justus Strelow, der Schlussläufer des Quartetts, sagte im ZDF-Interview mit Tränen in den Augen: „Man merkt, dass der Druck da war. Es ist einfach schön, dass das heute geklappt hat.“ Das deutsche Team leistete sich insgesamt elf Nachlader und musste sich nach 4x6 Kilometern nur den überlegenen Franzosen und dem Silbermedaillengewinner Tschechien geschlagen geben. Arnd Peiffer und Benedikt Doll, die beide nicht mehr aktiv sind, hatten bei der Biathlon-WM 2017 in Östersund Silber gewonnen. Für Laura Dahlmeier, die in der Weltcup- Gesamtwertung führt, ist es die achte WM-Medaille, für ihre drei Teamkollegen die erste. Für Nawrath war es am Tag vor seinem 32. Geburtstag das wohl schönste Geschenk. \Die Biathlon-Weltmeisterschaften in Lenzerheide werden kommentiert von Volker Grube und Sven Fischer, Laura Dahlmeier und Denise Herrmann-Wick sind als Expertinnen dabei. Alexander Ruda moderiert die Veranstaltung. Am Freitag (15.05 Uhr) geht es im Sprint der Frauen über 7,5 km weiter. Laura Dahlmeier, die in der Weltcup Gesamtwertung führt, zählt zu den heißen Medaillenanwärterinnen. Die Männer starten am Samstag (15.05 Uhr/alle ZDF) in ihr Rennen über zehn Kilometer.





