Die Deutsche Börse erkennt die Herausforderungen des europäischen Kapitalmarkts und die Bedeutung der Finanzierung innovativer Technologien. Obwohl Reformen des Gesetzgebers essentiell sind, betont der Artikel die Notwendigkeit, dass die Börse aktiv die Situation gestaltet und zum Beispiel das IPO-Geschäft belebt.

Die Deutsche Börse , als Schwergewicht unter den europäischen Börsenbetreibern, kann sich die Passivität in der Diskussion um den Finanzplatz nicht leisten. Angesichts der gravierenden Schwächen des europäischen und insbesondere des deutschen Kapitalmarkt s steht der neue CEO für klare Antworten bereit. Die regulatorischen Vorgaben für Kapitalanlagen beschränken die Handlungsfreiheit an allen Ecken und Enden.

Solvency-Regeln behindern Versicherer als bedeutende Kapitalträger bei der Investition in risikoreiche Wertpapiere. Die europäische Fondsrichtlinie Ucits (Ucits) schränkt die Flexibilität institutioneller Anleger ein und schafft zudem Unterschiede zwischen passiv und aktiv gemanagten Vermögenswerten. Die Kappungsgrenze im Dax, ein Nebenschauplatz, der nur einen kleinen Prozentsatz der Investoren betrifft, ist kaum ein Thema, auf dem die Börse einen spürbaren Einfluss ausüben kann.Die Deutsche Börse relativiert die Bedeutung der Index-Neuauflage ohne Kappungsgrenze, als neue Variante innerhalb einer bereits umfangreichen Dax-Familie. Dabei wird die weitreichende Signalwirkung der etablierten Version außer Acht gelassen. Sie begrenzt nicht nur Klumpenrisiken, sondern verhindert auch, dass der Index die tatsächlichen Kräfteverhältnisse am Markt widerspiegelt. Insbesondere die Investitionsmöglichkeiten im heimischen Technologiesektor werden durch die Kappungsgrenze bei SAP eingeschränkt. Daher sollte die neue Dax-Variante ihre positive Wirkung, insbesondere auf internationale Investoren, nicht verfehlen und den führenden Unternehmen im Index mehr Sichtbarkeit verschaffen.Die Einführung einer neuen Dax-Variante ist ein kleiner Schritt, der den genannten Schwächen des Aktienmarkts, die vor allem durch Regulierungen und gesetzliche Vorgaben entstanden sind, nicht gerecht werden kann. Es ist wahr, dass der Gesetzgeber durch geeignete Reformen private Vermögen in den Kapitalmarkt lenken und dessen Liquidität erhöhen sollte. Dennoch kann sich die Deutsche Börse nicht damit begnügen, lediglich auf die Problematik hinzuweisen. Gerade in der aktuellen Zeit, in der Europa bei innovativen Technologien wie Künstlicher Intelligenz (KI) aufholen muss und die Finanzierung von Start-ups und Scale-ups von zentraler Bedeutung ist, hängt das Schicksal der Börse von der aktiven Gestaltung der Finanzmärkte ab. Wettbewerber Euronext setzt auf eine Strategie der kleinen Schritte, um das IPO-Geschäft zu revitalisieren. Die Deutsche Börse sollte diesem Beispiel folgen und mutig in die Zukunft investieren





