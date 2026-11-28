Die deutschen Skeleton-Pilotinnen machen die Plätze eins bis vier unter sich aus.

Die Olympia-Zweite Susanne Kreher hat zum Saisonauftakt den Skeleton-Weltcup gewonnen und den deutschen Traumstart im verschneiten Altenberg fortgesetzt. In einem deutschen Mehrkampf um die Podestplätze setzte sich die sächsische Lokalmatadorin mit 0,48 Sekunden Vorsprung vor der sensationellen Debütantin Viktoria Hansova durch.

Dritte wurde Corinna Leipold , die wie Hansova ihre Podest-Premiere feierte. In Sachsen ging damit auch der dritte Wettbewerb des Weltcup-Wochenendes an den BSD.

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„Überragend, ich bin so glücklich. Ich habe in Altenberg schon so viele Silbermedaillen gewonnen“, sagte Kreher in der ARD. Mit Blick auf einen möglichen Gesamtsieg sehe sie jetzt, dass „natürlich was geht“. Zum Beginn einer neuen Ära der deutschen Skeleton-Frauen, in der die dreimalige Weltmeisterin Jacqueline Pfeifer nach ihrem Karriereende nicht mehr zum Aufgebot gehört, zeigte Kreher eine dominante Leistung.