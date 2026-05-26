Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft vorzeitig aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist vorzeitig aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden. Die Mannschaft hat bereits nach dem letzten Gruppenspiel gegen Großbritannien ein schlechtes Abschneiden ahnen lassen.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist vorzeitig aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden. Wie im letzten Jahr bereits in der Gruppenphase gescheitert ist, blieb auch dieses Mal die erhoffte Schützenhilfe der Ungarn am Dienstag gegen die Letten aus.

Mit einem klaren 1:8-Sieg der Letten gegen die Ungarn landet Deutschland sicher nicht unter den Top-4. Die WM ist vorbei. Dementsprechend groß ist die Ernüchterung in der Mannschaft, die bereits nach dem letzten Gruppenspiel gegen Großbritannien ein schlechtes Abschneiden ahnte. Ähnlich sah es auch der langjährige Kapitän Moritz Müller, der als Experte bei Magenta Sport danach eine kompromisslose Aufarbeitung forderte.

Müller meint, dass sich alle Akteure an einen Tisch setzen sollten, um zu schauen, wie man das deutsche Eishockey voranbringen kann. Er kritisiert die aktuelle Struktur und meint, dass jeder aktuell sein eigenes Ding mache. So funktioniert es aber nicht, daher müsse man sich fragen, ob man jedes Jahr ins Viertelfinale oder ob man mit den Strukturen eine Mannschaft ist, die gerade so ums Viertelfinale kämpfen kann.

Insbesondere im Hinblick auf die Heim-WM im nächsten Jahr wirkt das Abschneiden in den letzten drei Turnieren ernüchternd. Zweimal flog man in der WM-Gruppenphase raus, bei Olympia reichte es nur für das Viertelfinale - zu wenig auch für die eigenen Ansprüche und Ziele. Die Entwicklung stimme aktuell nicht. Ähnlich kritisch äußerte sich auch der aktuelle DEB-Kapitän Moritz Seider.

Nach dem Großbritannien-Spiel resümierte der NHL-Star, dass man sich in einer schwierigen Phase befinde und keine wirkliche Identität habe, die man auszeichne. Es ist sehr frustrierend und bitter, die Erwartung von jedem war wesentlich höher als der Ist-Zustand





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