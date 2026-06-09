Deutsche Exporte steigen im April moderat um 0,9 Prozent

Kalender- und saisonbereinigte Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen einen Anstieg der deutschen Exporte um 0,9 Prozent im April gegenüber dem Vormonat. Die Importe legten um 1,2 Prozent zu, was zu einem Außenhandelsüberschuss von 14,5 Milliarden Euro führte. Die Entwicklungen im EU- und Drittlandhandel verliefen unterschiedlich.

Die deutschen Exporte sind im April moderat gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt ( Destatis ) mitteilte, erhöhten sich die kalender- und saisonbereinigten Ausfuhren um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten lediglich einen Anstieg von 0,5 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 3,6 Prozent höher. Die Importe stiegen im April um 1,2 Prozent zum Vormonat, wobei die Ökonomen noch ein Minus von 1,1 Prozent prognostiziert hatten. Auf Jahressicht ergab sich bei den Importen ein Plus von 6,2 Prozent.

Insgesamt wurden im April kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 136,6 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 122,1 Milliarden Euro importiert. Der daraus resultierende Außenhandelsüberschuss betrug 14,5 Milliarden Euro. Betrachtet man die Handelsbeziehungen innerhalb der Europäischen Union, so wurden im April Waren im Wert von 79,1 Milliarden Euro in die EU-Mitgliedstaaten exportiert und Waren im Wert von 61,0 Milliarden Euro von dort importiert.

Gegenüber März stiegen die Exporte in die EU um 1,0 Prozent und die Importe aus der EU um 0,4 Prozent. Der Handel mit Drittstaaten außerhalb der EU entwickelte sich uneinheitlicher. In diese Staaten wurden Waren im Wert von 57,5 Milliarden Euro exportiert, während Importe im Wert von 61,1 Milliarden Euro getätigt wurden. Monatlich gesehen stiegen die Exporte in Drittstaaten um 0,7 Prozent, die Importe dorthin jedoch deutlich stärker um 2,0 Prozent.

Diese Daten deuten auf eine leichte Verschiebung der Handelsströme hin, wobei das Wachstum der Exporte in die EU etwas dynamischer war als in den Rest der Welt, während die Importe aus Nicht-EU-Ländern kräftiger zunahmen. Der anhaltende Außenhandelsüberschuss unterstreicht nach wie vor die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft auf den globalen Märkten, auch wenn die Dynamik in verschiedenen Regionen differenziert betrachtet werden muss.

Die überraschend starken Importzahlen könnten auf eine robuste Binnennachfrage hinweisen, während die moderaten Exportsteigerungen auf anhaltende globale Unsicherheiten und eine verhaltene Weltkonjunktur schließen lassen. Insgesamt zeigt die Entwicklung einen gemischten, aber insgesamt positiven Trend im deutschen Außenhandel für den Berichtsmonat April. Die genauen Zahlen verdeutlichen die strukturelle Bedeutung des EU-Binnenmarktes für Deutschland, der weiterhin den größten Handelsblock darstellt. Gleichzeitig bleibt der Handel mit Drittstaaten volatil, wie das stärkere Importwachstum aus diesen Ländern im Monatsvergleich zeigt.

Für die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist entscheidend, ob die Exporte ihre moderate Dynamik beibehalten können und ob die Importe weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben, was auf eine stabile Nachfrage hindeuten würde. Die Daten von Destatis sind ein wichtiger Indikator für die Gesundheit der deutschen Exportwirtschaft und werden von Analysten und der Politik genau beobachtet, um Trends in der globalen Handelslandschaft zu identifizieren.

Der April 2026 zeigt somit ein Bild eines sich langsam erholenden, aber noch inhomogenen außenwirtschaftlichen Umfelds für Deutschlands wichtigsten Wirtschaftszweig





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Exporte Importe Außenhandel Statistisches Bundesamt Destatis EU Drittstaaten Handelsüberschuss Wirtschaftswachstum

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Missunde III: Die Elektrofähre, die die Zukunft versprach, ist in Chaos getauchtDie Geschichte der "Missunde III", einer Elektro-Fähre, die als Vorzeigeprojekt geplant war, ist in eine Chronik aus Verzögerungen, Umbauten und Pannen verkommen. Die neue Fähre, die rund 2,5 Millionen Euro kosten sollte und 2022 in Betrieb gehen sollte, hat sich zu einem Vorzeigeprojekt mit Problemen und Verzögerungen entwickelt. Die "Missunde III" hat bereits bei Windstärke 3 Probleme beim sicheren Anlegen, während die "Missunde II", ihr Vorgänger, noch bei Windstärke 9 fahren konnte. Die Geschichte der "Missunde III" ist mehr als eine norddeutsche Provinzposse und wirft Fragen über die Verantwortlichkeiten und die Zukunft des Fährverkehrs auf der Schlei auf.

Read more »

Kurti feiert Parlamentswahl-Sieg in PristinaMinisterpräsident Albin Kurti jubelt nach dem Wahlergebnis, das seiner Partei Selbstbestimmung 43 Prozent in Pristina einbrachte. Trotz des Stimmenanteils muss er Koalitionspartner suchen und einen Kompromiss im Abgeordnetenhaus erreichen, um eine Regierung zu bilden und die notwendige Zweidrittelmehrheit für die bevorstehende Präsidentenwahl zu sichern. Die Demokratische Partei lag bei 21 Prozent, die Demokratische Liga bei 18 Prozent, die Wahlbeteiligung betrug nur 37 Prozent.

Read more »

Interview mit einem ehemaligen Jobcenter-Angestellten: "Die Wahrheit über die Arbeitslosigkeit und die Wohnungsbetrugsmasche"Ein ehemaliger Jobcenter-Angestellter hat in einem Interview mit dem ZDF offen über die Arbeitslosigkeit und die Wohnungsbetrugsmasche gesprochen. Er kritisiert, dass 30 bis 40 Prozent derjenigen, die Bürgergeld kriegen, falsche Angaben machen und dass Paare sich zum Schein trennen, um Sozialbetrug zu begehen. Er sieht sich als Whistleblower und kritisiert, dass über manche Probleme nicht offen gesprochen werden soll.

Read more »

Deutsche Außenhandelsstatistik April 2026: Exporte leicht gestiegen, Importe stärker zugenommenDer Außenhandel Deutschlands im April 2026 zeigt ein moderates Wachstum der Exporte, während die Importe stärker zulegen, was zu einem leichten Rückgang des Überschusses führt. Die Analyse umfasst detaillierte Zahlen zu EU‑Handel, Eurozonen‑ und Drittlandstransaktionen sowie den wichtigsten Handelspartnern wie den USA und China.

Read more »