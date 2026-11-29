Noch vor Jahresende soll erstmals ein deutscher Pilot der Luftwaffe zu einem Ausbildungsflug mit einer deutschen F-35A von der Ebbing Air National

Die erste F-35A der deutschen Luftwaffe mit dem Zeichen 35+01 startete am 5. Oktober 2026 in Fort Worth zum „Ferry Flight“ nach Ebbing ANGB. Tolle Bilder, wahnsinnige Show: Am 18.

September 2026 präsentierte Lockheed Martin in Fort Worth mit der 35+01 den ersten deutschen Jet der 5. Generation. Dieser hatte schon einige Tage zuvor, am 8. September,mit einem Testpiloten der Firma absolviert.

Advertisement

Noch vor Jahresende soll nun erstmals ein deutscher Pilot zu einem Ausbildungsflug mit einer deutschen F-35A von der Ebbing Air National Guard Base in Arkansas starten. Dies bestätigte uns das Kommando Luftwaffe. Freudentaumel: Für so manchen Teilnehmer fühlte es sich in Fort Worth so an, als wäre dies die Übergabe des neuen Jets von Lockheed Martin an die Luftwaffe. Und so berichteten es auch.