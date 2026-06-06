Deutsche Fame Fighter gewinnen Länderduell gegen Misfits-Promiklopper bei Fame Fighting International

Die Premiere von Fame Fighting International in Leverkusen bot spektakuläre Kämpfe between deutschen Promikloppern und der englischen Promotion Misfits. Die deutschen Fighter entschieden den Ländervergleich mit 5:4 für sich. Highlights waren das Duell zwischen Aleks Petrovic und Chase DeMoor, das DeMoor klar für sich entschied, sowie die Aufgabe von Nathan Barnatt gegen Ediz Tasci. Weitere Knockout-Siege feierten Tommy Pedroni, Ty Mitchell und Oliver Ginkel.

Bei der Premiere von Fame Fighting International in der Ostermann Arena in Leverkusen erlebten die Zuschauer einen spektakulären Ländervergleich zwischen dem deutschen Team der Fame Fighter und den Promiklopper n der englischen Promotion Misfits .

Am Ende konnten sich die deutschen Teilnehmer mit 5 Siegen bei 4 Niederlagen durchsetzen. Das Highlight des Abends war das Duell zwischen Aleks Petrovic und Chase DeMoor, das nach wochenlangen gegenseitigen Provokationen im Internet, insbesondere durch von DeMoor erstellte KI-generierte Videos, mit Spannung erwartet wurde. Petrovic zeigte sich vor dem Kampf siegessicher, musste sich aber in der Auseinandersetzung dem clever agierenden und körperlich überlegenen DeMoor beugen, der nach Punkten deutlich gewann.

In einer anderen Begegnung kampfbereit, aber chancenlos war der Comedian Nathan Barnatt, bekannt als Dad, der gegen Ediz Tasci nach wenigen Sekunden aufgab, weil er die harten Schläge und mögliche Verletzungen fürchtete. Tasci zeigte sich enttäuscht über den frühen Sieg. Einen beeindruckenden Knockout-Sieg feierte Tommy Pedroni gegen Fes Batista, der mehrfach zu Boden ging, bevor der Kampf abgebrochen wurde. Pedroni erhielt daraufhin den Spitznamen Die französische Axt.

Schnell vorbei war der Kampf von Tobi Pietrek gegen Josh Brueckner, der nach mehreren Niederschlägen in der ersten Runde durch technischen K.o. gewann. Pietrek gestand ein, dass die Erfahrung seines Gegners den Unterschied machte.

Weitere Kämpfe des Abends: Darko Pavlovic dominierte Luis Pineda über drei Runden nach Punkten, Ty Mitchell siegte durch technischen K.o. gegen Aro Schwartz nach einem Körpertreffer und Oliver Ginkel setzte Norbert Ruzicka mit Körpertreffern so unter Druck, dass dieser in der fünften Runde nicht mehr antreten konnte. Insgesamt war es eine Veranstaltung voller emotionaler Momente, überraschender Aufgabe und beeindruckender Knockouts





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