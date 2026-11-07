Deutsche Flughäfen: 200 Flugrouten verloren und sinkende Kapazitäten

Seit 2019 haben deutsche Flughäfen etwa 200 Flugrouten verloren. Hohe Kosten und sinkende Sitzplatzkapazitäten im Jahr 2026 belasten die Branche.

Die Situation an deutschen Flughäfen hat sich seit 2019 massiv verschärft. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft ( BDL) dokumentiert, dass deutsche Flugplätze in diesem Zeitraum etwa 200 Flugrouten verloren haben. Im Jahr 2019 belief sich das Angebot an Verbindungen an deutschen Flughäfen noch auf rund 1700 Strecken. Heute sind es nur noch gut 1500 Verbindungen.

Geringeres Sitzplatzangebot im Jahr 2026

Nicht nur die Anzahl der Strecken ist zurückgegangen, auch die Häufigkeit der verbliebenen Verbindungen hat abgenommen. Im ersten Halbjahr 2026 erreichte das Sitzplatzangebot in Deutschland lediglich 85 Prozent des Niveaus vor der Coronapandemie. Dieser Rückgang Platz Deutschland in einem europäischen Vergleich auf einen schlechten Rang.

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Im Vergleich zu 31 europäischen Staaten belegt Deutschland damit lediglich den 28. Platz. Das bedeutet, dass die Luftfahrtinfrastruktur und die Erreichbarkeit im internationalen Wettbewerb deutlich an Attraktivität eingebüßt haben. Die Kapazitätslücke ist damit strukturell geworden.

Hohe Kosten treiben Fluggesellschaften ab

Ein wesentlicher Grund für den Rückgang liegt in den hohen Betriebskosten am Standort Deutschland. Passagiere zahlen bei Tickets nicht nur für den Flug selbst, sondern auch für zusätzliche Gebühren und Steuern. Diese Kostenstruktur macht Deutschland für Fluggesellschaften unattraktiver als andere europäische Länder mit niedrigeren Abfertigungsgebühren.

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Billigflieger reagieren auf diese hohen Kosten besonders schnell. Sie setzen ihre Flugzeuge stattdessen an anderen, günstigeren Standorten ein. Die irische Airline Ryanair hat ihre Sitzplatzkapazitäten an deutschen Flughäfen im aktuellen Winterflugplan gegenüber dem Vorjahr um zehn Prozent gekürzt. Berlin trifft dieser Trend besonders hart, da dort etwa die Hälfte der Ryanair-Flüge entfällt.

Aus Bremen will die Airline ab dem kommenden Sommer sogar vollständig zurückziehen. Dieser strategische Umzug zeigt, wie sensibel Budget Airlines auf Standortkosten reagieren und wie schnell Routen gestrichen werden können, wenn sich die Wirtschaftlichkeit ändert.

Steigende Ticketpreise erwartet

Neben Steuern und Abgaben belasten auch hohe Kerosinpreise die Fluggesellschaften massiv. Ryanair erwägt deshalb weitere Preiserhöhungen für die Zukunft. Die Lufthansa rechnet damit, dass die Ticketpreise im kommenden Jahr im zweistelligen Bereich steigen könnten. Fluggäste müssen also mit deutlich höheren Reisepreisen rechnen.

Politische Reaktionen und Offene Diskussion

Die Politik hat auf die sich verschlechternde Luftfahrtinfrastruktur bereits reagiert. Im Sommer beschloss die Bundesregierung verschiedene Maßnahmen, um die Situation zu stabilisieren. Jens Spahn (70, CDU) zeigte sich zuletzt offen für weitere Schritte zur Unterstützung der Branche.

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Spahn warnte davor, dass Deutschland sich keinen Gefallen tue, wenn der Flugverkehr aufgrund der hohen Kosten an Standorte im Ausland ausweiche. Die Politik erkennt die Notwendigkeit an, die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Flughäfen zu erhalten, um die Mobilität der Bürger nicht zu gefährden.