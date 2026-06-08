Deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2026: Ambitionen und Hoffnungen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der WM 2026 in einer machbaren Gruppe gelandet. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit Ambitionen nach Amerika. Die Entwicklungen im News-Ticker zeigen, dass die Mannschaft nicht nur mit Ambitionen nach Amerika reist, sondern auch eine kurze Verschnaufpause vor der heißen WM-Phase benötigt.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat bei der WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. Die Entwicklungen im News-Ticker zeigen, dass die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht nur mit Ambitionen nach Amerika reist.

Die beiden jüngsten Weltmeisterschaften, die jeweils nach der Gruppenphase endeten, sollen vergessen werden. Als Titelverteidiger trat die Mannschaft am Montag in drei Bussen nach einem rund zweistündigen Flug aus Chicago um 13.19 Uhr Ortszeit an der Nobel-Herberge The Graylyn Estate vor. Danach stand für Bundestrainer Julian Nagelsmann und das Team ein gemeinsames Mittagessen an, ehe sich der DFB-Tross in dem in den 1920er-Jahren im neo-normannischen, burgähnlichen Stil erbauten Anwesen in Ruhe umschaute.

Viel Zeit zur Eingewöhnung blieb für den viermaligen Weltmeister aber nicht. Nagelsmann bat seine Stars noch am Abend auf dem Gelände der renommierten Wake Forest University zu einem öffentlichen Training. Die 3000 Tickets waren nach DFB-Angaben innerhalb von nur vier Minuten vergriffen. Der Bundestrainer lockerte den strengen WM-Rhythmus.

Der Bundestrainer gab seinen Spielern den Sonntag frei. Auf der Pressekonferenz sagte er: 'Es ist eine schöne Stadt, da kann man ein bisschen was erleben.

' Die Mannschaft nahm diese Ansage offenbar wörtlich. Nach einem gemeinsamen Abendessen ging es für einige Nationalspieler weiter ins Nachtleben von Chicago. Ziel war unter anderem der bekannte Klub Tao. Der Klub-Besuch bekam durch einen prominenten Act zusätzliche Aufmerksamkeit.

Im Tao legte ab 01:30 Uhr Star-DJ DJ Snake auf. DJ Snake gehört zu den bekanntesten DJs der Welt. Seinen großen internationalen Durchbruch feierte er 2016 mit dem Justin-Bieber-Song Let Me Love You. Der Track wurde bei Spotify mehr als eine Milliarde Mal gestreamt.

Der Abend passte zur kurzen Verschnaufpause vor der heißen WM-Phase. Am Montagvormittag ging es für die Mannschaft weiter. Um 10 Uhr Ortszeit stand der Flug ins WM-Quartier nach Winston-Salem in North Carolina an. Der Blick richtet sich nun auf den WM-Auftakt.

Deutschland startet am 14. Juni in Houston gegen Curacao in das Turnier. Bis dahin bleibt nur noch eine Trainingswoche. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bezieht am Montag ihr Turnier-Quartier in Winston-Salem und sorgt damit in der Stadt in North Carolina direkt für ein wenig WM-Euphorie.

Nach dem Einzug in die Nobel-Herberge The Graylyn Estate am Nachmittag bittet Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Spieler um 18.00 Uhr Ortszeit zu einem öffentlichen Training auf dem Gelände der renommierten Wake Forest University. Die 3000 Tickets waren nach DFB-Angaben innerhalb von nur vier Minuten vergriffen. Ob Manuel Neuer nach seiner Wadenverletzung dabei ins Mannschaftstraining einsteigt, ist noch offen. Der Plan ist aber weiterhin, dass der 40 Jahre alte Rückkehrer beim WM-Auftakt am 14.

Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao im Tor steht. Assan Ouédraogo ist schon seit Sonntag in Winston-Salem. Der Leipziger wurde für den verletzt abgereisten Lennart Karl (Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel) nachnominiert. Mit Assan Ouédraogo bekommen wir nun einen Spieler dazu, der ähnlich wie Lenny einen klasse Einstand bei uns hatte.

Er ist ebenfalls hochtalentiert und soll hier mutig und unbeschwert aufspielen, sagte Nagelsmann. Der frühere Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff sieht für Deutschland bei der anstehenden WM 2026 durchaus gute Chancen. Es sei grundlegend alles möglich, erklärte der 58-Jährige in der FAZ, allerdings unter einer Bedingung: Wenn Deutschland wieder wie bei früheren Erfolgen durch Geschlossenheit, durch Disziplin und durch Teamgeist lebt, und wenn die Mannschaft im Lauf des Turniers auch Vertrauen tankt.

Zudem schränkt er auch die Erwartungshaltung etwas ein, der ehemalige Stürmer sieht andere Nationen als die absoluten Topfavoriten auf den WM-Titel. Es gibt natürlich starke Konkurrenz mit den Franzosen, den Spaniern, den Portugiesen, den Argentiniern, sagte der Europameister von 1996. Auch zur Personalie Manuel Neuer äußerte sich Bierhoff, für ihn ist das Comeback des 40-Jährigen der richtige Schritt.

Ich glaube, wenn man alle Bundesligaspieler fragen würde, würden wahrscheinlich 90 Prozent sagen: Ich möchte Manuel im Tor haben, weil er immer noch Weltklasse ist und mit seiner Persönlichkeit wahnsinnig viel bewegen kann. Deswegen ist er noch nie infrage gestellt worden, meinte Bierhoff. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist auf dem Weg zur WM-Endrunde in Nordamerika trotz einer 52-minütigen Verspätung beim Abflug aus Frankfurt/Main noch vor der geplanten Ankunftszeit in den USA gelandet.

Der Airbus A350 Wuppertal setzte nach achtstündiger Flugzeit um 15.28 Uhr Ortszeit am Flughafen Chicago O'Hare auf, sieben Minuten früher als vorgesehen. Am Samstag absolviert die DFB-Auswahl im Soldier Field die WM-Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA. Zwischen den Pfosten soll dabei Manuel Neuer stehen





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