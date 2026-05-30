Deutsche Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich auf WM vor

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich auf die bevorstehende WM vor. In Mainz wird das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Finnland antreten. Der Bundestrainer hat angekündigt, dass einige Spieler von seiner WM-Wunschformation in der Startaufstellung sehen werden.

Am Sonntag steht für die deutsche Fußball -Nationalmannschaft ihr letztes WM-Testspiel vor der Abreise in die USA auf dem Programm. In Mainz trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Finnland .

Der Bundestrainer verriet, dass man einige Spieler von seiner WM-Wunschformation in der Startaufstellung sehen werde. Wir werden einige sehen, die, wenn alles normal läuft, auch im ersten Spiel beginnen könnten, sagte er. Man habe nicht allzu viel Zeit im Training, daher müsse man bei allem Konkurrenzkampf auch versuchen, schnell in den Rhythmus zu kommen. Nach den Trainingstagen in Herzogenaurach und dem Test gegen Finnland absolviert die DFB-Elf noch ein Testspiel.

Am Dienstag fliegt das Team nach Chicago, wo am 6. Juni die USA der Kontrahent bei der-Generalprobe sind. Zwei Tage später erfolgt der Umzug ins WM-Teamquartier nach Winston-Salem in North Carolina. Für eine erfolgreiche WM sei der Teamgeist fundamental, sagte Sportdirektor Rudi Völler.

Bei der WM sind Curaçao am 14. Juni in Houston, die Elfenbeinküste am 20. Juni im kanadischen Toronto und Ecuador am 25. Juni im Endspiel-Stadion von East Rutherford die Gruppengegner





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