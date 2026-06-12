Deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Lennart Karl über sein tragisches WM-Aus

Lennart Karl, der junge Star der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, hat sich bei der WM 2026 einen Muskelbündelriss zugezogen und muss das Turnier verpassen. Der 18-Jährige erläutert, wie es zu der Verletzung kam und wie er sich jetzt fühlt.

Das deutsche Fußball -Team hat bei der WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. Doch nicht nur die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit Ambitionen nach Amerika.

Die Entwicklungen im News-Ticker. +++ 12. Juni: Lennart Karl über sein tragisches WM-Aus +++ "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen.

" Unter anderem mit diesen Worten meldete sicherlitt Karl einen Muskelbündelriss. Dieser bedeutete das Turnieraus für den Youngstar. Gegenüber der "Bild" erläutert er jetzt, wie es zu der Verletzung kam: "Es ist beim Torschuss passiert, ich habe es sofort gespürt. Das war schon ein Schock für mich, da ich mir so viel vorgenommen habe und auch in guter Verfassung war.

" "Die WM zu spielen, wäre ein absoluter Traum von mir gewesen. Leider kommt nun diese Verletzung dazwischen, ich muss das akzeptieren und nach vorne schauen", fügt Karl hinzu. Für das Turnier war der 18-Jährige ein ernst zu nehmender Kandidat für die Startelf. Seine Leistungen im DFB-Trikot sprachen für sich.

Neben Wirtz und Musiala zählte Karl zu den deutschen Hoffnungsträgern. Doch wie geht es jetzt weiter? Der Bayern-Star erklärt: "Ich bin diese Woche noch in München zur Erstbehandlung und habe danach erstmal Urlaub bekommen. In diesen ersten Tagen kann ich in der Reha nicht viel machen, außer der Verletzung Zeit geben, um zu heilen.

Danach beginnt irgendwann wieder die Aufbauphase.

" Auch wenn er selbst nicht dabei sein kann, verfolgt Karl das Turnier dennoch. Insbesondere natürlich die Spiele des DFB-Teams: "Das Auftaktspiel schaue ich mir natürlich an, so wie jedes weitere selbstverständlich! Wo genau, weiß ich noch nicht. Aber ich werde natürlich mitfiebern und der Mannschaft die Daumen drücken.

Ich bin fest davon überzeugt, dass das Team alles reinhauen und eine gute WM spielen wird!





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