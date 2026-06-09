Deutsche Fußballerinnen feiern WM-Ticket, aber ohne Feuerwerk

Die deutschen Fußballerinnen haben das Ticket für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien bereits vorzeitig gesichert. Im letzten WM-Qualifikationsspiel setzten sie sich mit 2:0 gegen Slowenien durch. Doch das Spiel lief nicht so wie erwartet, spielerisch blieb Luft nach oben. Der Bundestrainer Christian Wück feierte seinen 53. Geburtstag, aber statt eines Offensiv-Feuerwerks lieferten die Spielerinnen eher Hausmannskost. Acht neue Spielerinnen kamen in die Startelf, die zuletzt weniger Spielzeit bei Wück hatten. Die Auswahl blieb jedoch spielerisch unterbelichtet. Die Partie war geprägt von Glück und Fehlern, wie der Treffer von Maja Sternad, der von Vivien Endemann nach 13 Minuten abgegeben wurde. Doch der Ball tropfte vom Fuß von Sarai Linder ins eigene Tor. Ena Mahmutovic hielt glänzend und brachte die Partie auf 1:0. Im zweiten Halbzeit kam die DFB-Stürmerin Melissa Kössler ins Spiel und brachte das 2:0. Auch wenn der Abschluss nicht überragend war, die Bilanz ist stark: Deutschland schließt die Quali mit fünf Siegen, einem Unentschieden und nur einem Gegentor in sechs Spielen ab. Im Oktober, November und Dezember bestreitet das DFB-Team noch vier Partien. Gegen Jahresende folgt dann die Auslosung der WM-Gruppen. 2027 geht es direkt mit der Nations League weiter - sechs Spiele stehen an. Dort wollen sich die deutschen Fußballerinnen gleichzeitig das Ticket für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles sichern. Die Weltmeisterschaft in Brasilien startet am 24. Juni. Das große Finale steigt am 25. Juli im legendären Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro.

Kein rauschendes Geburtstagsgeschenk für Christian Wück ! Der Bundestrainer feierte am Dienstag seinen 53. Geburtstag - doch statt eines Offensiv-Feuerwerks lieferten die deutschen Fußball erinnen eher Hausmannskost.

Im letzten WM-Qualifikationsspiel setzten sich die in Ljubljana mit 2:0 gegen Schlusslicht Slowenien durch. Am Ergebnis gab es nichts auszusetzen, spielerisch blieb jedoch Luft nach oben. Das Ticket für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien hatte die Auswahl ohnehin bereits vorzeitig gelöst. Daher ließ der Coach in Slowenien Spielerinnen von Beginn an ran, die zuletzt weniger Spielzeit bei ihm hatten.

Acht Neue kamen im Vergleich zum Sieg gegen Norwegen (2:0) am Freitag in die Startelf. Wück hatte vorher gesagt:





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Deutsche Fußballerinnen Weltmeisterschaft 2027 Brasilien Christian Wück Slowenien Qualifikation Nations League Olympische Spiele 2028 Los Angeles

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Interview mit einem ehemaligen Jobcenter-Angestellten: "Die Wahrheit über die Arbeitslosigkeit und die Wohnungsbetrugsmasche"Ein ehemaliger Jobcenter-Angestellter hat in einem Interview mit dem ZDF offen über die Arbeitslosigkeit und die Wohnungsbetrugsmasche gesprochen. Er kritisiert, dass 30 bis 40 Prozent derjenigen, die Bürgergeld kriegen, falsche Angaben machen und dass Paare sich zum Schein trennen, um Sozialbetrug zu begehen. Er sieht sich als Whistleblower und kritisiert, dass über manche Probleme nicht offen gesprochen werden soll.

Read more »

Erleichterung an A565: Anschlussstellen wieder frei, doch die Brücke bleibt gesperrtNach der Sperrung der Bonner Nordbrücke auf der A565 gibt es eine Teilerleichterung: Die Anschlussstellen Bonn-Beuel und Bonn-Auerberg sind wieder geöffnet. Die Brücke selbst bleibt jedoch vorerst unpassierbar.

Read more »

Erleichterung an A565: Anschlussstellen wieder frei, doch die Brücke bleibt gesperrtDie Bonner Nordbrücke ist dicht: Pendlern droht das Verkehrs-Chaos.

Read more »

Im Gothic Remake Feuermagier werden: So findet ihr die Innos-Schreine für die Quest 'Die Feuerprobe'Der Weg des Magiers ist nun um einiges schwieriger. Wir helfen euch aber gerne weiter.

Read more »