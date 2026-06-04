Deutsche Fußballerinnen vor entscheidendem Spiel gegen Norwegen

Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen steht vor einem wichtigen Spiel in der Qualifikation für die WM in Brasilien. Am Freitag findet das entscheidende Spiel gegen Norwegen in Köln statt.

Am 24. Juni 2027 findet in Brasilien das Eröffnungsspiel der WM statt. Fast 13 Monate vorher können sich die deutschen Fußball erinnen schon für das Turnier qualifizieren.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen steht vor einem wichtigen Spiel in der Qualifikation für die WM in Brasilien. Am Freitag findet das entscheidende Spiel gegen Norwegen in Köln statt. Ein Sieg gegen Norwegen wäre die einfachste Möglichkeit, das Ticket für die WM zu lösen. Nach dem 4:0 im Hinspiel und nur einem Punktverlust gegen Österreich wären die deutschen Spielerinnen dann nicht mehr einzuholen und sicher in Brasilien dabei.

Spielt Deutschland nur Unentschieden gegen das starke Norwegen, gibt es kurz darauf eine zweite Chance. Am Dienstag spielt Deutschland zum Abschluss der Quali in Slowenien. Mit einem Sieg gegen den Tabellendritten wäre dann das Ticket auch gesichert. Im Hinspiel gab es ein 5:0 für das DFB-Team.

Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage gegen Norwegen kann Deutschland auf Nachbarschaftshilfe aus Österreich hoffen. Denn: Sollten die Österreicherinnen im letzten Gruppenspiel etwas gegen Norwegen holen, profitiert das DFB-Team davon. Beispiel: Deutschland verliert gegen Norwegen und gewinnt in Slowenien, würde ein Punkt von Österreich gegen Norwegen reichen, damit die DFB-Elf zur WM fährt.

Verliert Deutschland gegen Norwegen, und die Skandinavierinnen holen in den abschließenden Partien genauso viele Punkte wie die DFB-Elf, wäre es für die Wück-Mannschaft nur Platz zwei in der Gruppe. Doch auch dann wäre die Quali für Brasilien noch drin. Deutschland müsste dann nach der Sommerpause in den Playoffs antreten. Machbar, denn es kämen dann Gegner wie Rumänien, Griechenland oder Ungarn.

Das Spiel gegen Norwegen wird ein Knaller. Beim Gegner stehen mit Caroline Hansen, Ada Hergerberg und Ingrid Engen drei Spielerinnen aus dem Champions-League-Finale. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe - genau wie in Norwegen. Da hatten wir die Fähigkeit, zu den richtigen Zeitpunkten die Tore zu machen, sagt Bundestrainer Christian Wück.

Wir wissen, dass wir eine unheimlich hohe Qualität auf den Platz bringen müssen, um zu gewinnen. Ihre individuelle Qualität ist sehr hoch. Das Zauberwort heißt, aktiv zu bleiben und Lösungen zu finden.





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