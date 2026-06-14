Deutsche Fußballnationalmannschaft bei der WM 2026: Ambitionen und Herausforderungen

Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft 2026 in eine machbare Gruppe gekommen. Doch nicht nur die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit Ambitionen nach Amerika. Die Entwicklungen im News-Ticker.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft 2026 in eine machbare Gruppe gekommen. Doch nicht nur die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit Ambitionen nach Amerika.

Die Entwicklungen im News-Ticker. Der Countdown zur WM beginnt - so verläuft der Tag des DFB-Teams. Bundestrainer Julian Nagelsmann begrüßt die frühe Anstoßzeit. Ich bin froh, dass es früher losgeht.

Dann hat man nicht so lange Tage im Hotel, sagte er bei der Pressekonferenz am Samstag. Er fügte augenzwinkernd hinzu: Wir haben Jungen dabei, die haben vor nicht allzu langer Zeit um 11 Uhr in der A-Jugend-Bundesliga gespielt. Die deutsche Nationalmannschaft kommt bei ihren Trainingseinheiten am Quartier in Winston-Salem derzeit gehörig ins Schwitzen. Das liegt aber nicht nur an den Inhalten, die Bundestrainer Julian Nagelsmann vorgibt, sondern vor allem an den Temperaturen.

Am Freitag erreichte das Thermometer bei der Mittagseinheit rund 40 Grad in der Sonne, anderthalb Stunden dauerte das Training. Wie die Bild berichtet, machte Nagelsmann seinen Spielern eine klare Ansage. Und die lautete: Die DFB-Stars sollen sich möglichst oft in der Hitze aufhalten! Damit will Nagelsmann erreichen, dass sich die Spieler schneller an die Bedingungen vor Ort gewöhnen und sich akklimatisieren.

Um das zu gewährleisten, sollen sich die Profis in ihrer freien Zeit möglichst nicht in ihren klimatisierten Hotelzimmern aufhalten, sondern im Freien. Allerdings wurden rund um die Trainingsplätze verschiedene Maßnahmen getroffen, um die Spieler während der Einheiten vor der Hitze bestmöglich zu schützen. Zwei spezielle Ventilatoren mit kühlendem Wasserdampf stehen bereit, ebenso zwei Sanitäter für den Notfall. Die aktuell herrschende Hitze ist in Winston-Salem übrigens nichts Ungewöhnliches.

Das WM-Auftaktspiel des deutschen Teams gegen Curacao findet in Houston statt, wo ebenfalls über 30 Grad vorhergesagt sind. Allerdings verfügt das Stadion über ein geschlossenes Dach. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen. Unter anderem mit diesen Worten meldete sicherlich Karl einen Muskelbündelriss.

Dieser bedeutete das Turnieraus für den Youngstar. Gegenüber der Bild erläutert er jetzt, wie es zu der Verletzung kam: Es ist beim Torschuss passiert, ich habe es sofort gespürt. Das war schon ein Schock für mich, da ich mir so viel vorgenommen habe und auch in guter Verfassung war. Die WM zu spielen, wäre ein absoluter Traum von mir gewesen.

Leider kommt nun diese Verletzung dazwischen, ich muss das akzeptieren und nach vorne schauen, fügt Karl hinzu. Für das Turnier war der 18-Jährige ein ernst zu nehmender Kandidat für die Startelf. Seine Leistungen im DFB-Trikot sprachen für sich. Neben Wirtz und Musiala zählte Karl zu den deutschen Hoffnungsträgern.

Doch wie geht es jetzt weiter? Der Bayern-Star erklärt: Ich bin diese Woche noch in München zur Erstbehandlung und habe danach erstmal Urlaub bekommen. In diesen ersten Tagen kann ich in der Reha nicht viel machen, außer der Verletzung Zeit geben, um zu heilen. Danach beginnt irgendwann wieder die Aufbauphase.

Auch wenn er selbst nicht dabei sein kann, verfolgt Karl das Turnier dennoch. Insbesondere natürlich die Spiele des DFB-Teams: Das Auftaktspiel schaue ich mir natürlich an, so wie jedes weitere selbstverständlich! Wo genau, weiß ich noch nicht. Aber ich werde natürlich mitfiebern und der Mannschaft die Daumen drücken.

Ich bin fest davon überzeugt, dass das Team alles reinhauen und eine gute WM spielen wird! Die deutsche Nationalmannschaft bejubelt ihre Tore auch bei der WM völlig losgelöst zum Heim-EM-Hit Major Tom. Der Kultklassiker von Peter Schilling aus dem Jahr 1982 ist wie erwartet die offizielle Torhymne der DFB-Auswahl in den Stadien des XXL-Turniers in den USA. Nach deutschen Siegen läuft demnach Tage wie diese von den Toten Hosen.

Zudem soll rund um die Spiele der WM-Song von 2006, Zeit, dass sich was dreht von Herbert Grönemeyer, als Signature Song gespielt werden. Major Tom ist seit März 2024 die offizielle Torhymne des viermaligen Weltmeisters. Der Song löste Kernkraft 400 von Zombie Nation ab. Mit der Änderung reagierte der DFB damals auf eine Online-Petition der Fans.

Sollte er seinen Stammplatz in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verloren haben, lässt er sich aber nicht hängen. So ein Turnier ist lang. Ich akzeptiere meine Rolle - und komme ich rein, gebe ich alles. Selbst, wenn er nicht startet, wisse die Mannschaft, dass sie sich auf ihn verlassen kann, sagte der Linksverteidiger am Mittwoch in Winston-Salem.

Raum war in der WM-Qualifikation gesetzt, dann aber leicht angeschlagen, was Brown für sich nutzte. Der Frankfurter spielte zuletzt gegen Finnland und die USA, er wird auch am Sonntag gegen Curacao in Houston in der Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann erwartet.





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